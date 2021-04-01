Опубликован идеальный образ советской киногероини

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» совместно с иллюстратором Лерой Кирьяковой создал образ идеальной советской киногероини. Для этого в интернете провели опрос пользователей.
Зрителям предложиди выбрать самую удачную прическу, самые выразительные глаза, самый изящный нос, самые чувственные губы и, наконец, самое элегантное платье.
Голоса распределялись, в частности, между героинями Евгении Симоновой из «Обыкновенного чуда», Ларисы Гузеевой из «Жестокого романса», Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи», Натальи Андрейченко из «Мэри Поппинс, до свидания», Александры Яковлевой из «Чародеев», Натальи Варлей из «Кавказской пленницы», Светланы Светличной из «Бриллиантовой руки» и другими культовыми образами советского кино.
Этот образ воплотила Лера Кирьякова — художница, создающая рисунки в стиле полуреализма. Ее портреты знаменитостей, напоминающие современные диснеевские мультфильмы, известны во всем мире.