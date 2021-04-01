Опубликован идеальный образ советской киногероини

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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» совместно с иллюстратором Лерой Кирьяковой создал образ идеальной советской киногероини. Для этого в интернете провели опрос пользователей.

Зрителям предложиди выбрать самую удачную прическу, самые выразительные глаза, самый изящный нос, самые чувственные губы и, наконец, самое элегантное платье.

В итоге идеальная киногероиня получила такие черты: прическа Натальи Варлей, глаза Ларисы Гузеевой, нос и губы Александры Яковлевой, наряд Людмилы Гурченко.

Этот образ воплотила Лера Кирьякова — художница, создающая рисунки в стиле полуреализма. Ее портреты знаменитостей, напоминающие современные диснеевские мультфильмы, известны во всем мире.