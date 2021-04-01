Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
1 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

От Судзиловской до Носика: звезды на премьере фильма «ЗОЖ»

Знаменитости стали первыми зрителями вошедшего в программу Каннского фестиваля фильма о фитнес-блогерке
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В Москве прошел показ фильма «ЗОЖ». Премьеру посетили звезды российского кино и шоубизнеса: Олеся Судзиловская, Владимир Левкин, Прохор Шаляпин, группа «Фабрика», Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Ирина ХакамадаАлександр Носик, Григорий Калинин, Алена Чехова и многие другие.

ЗОЖ
2020/Польша, Швеция18+драма
Моя оценка

Картина «ЗОЖ», вошедшая в официальный отбор Каннского кинофестиваля в 2020 году, рассказывает о трех днях из жизни звезды соцсетей Сильвии, прославившейся благодаря своему фитнес-блогу. Она мотивирует своих подписчиков вести здоровый образ жизни и однажды делится очень личными признаниями. Ролик становится вирусным, что приводит к цепочке неожиданных событий в ее жизни.

В российский прокат фильм выйдет 8 апреля.

15 самых ожидаемых фильмов апреля
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Наталья Бардо
Григорий Калинин
Григорій Калінін
Виторган с возлюбленной, Вилкова, Ахмедова на кинопремьере
Александр Носик
ЗОЖ
Водонаева, Яглыч, Гайдулян и другие на премьере «Майора Грома»
Прохор Шаляпин
Марюс Вайсберг
Marius Waisberg
Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской
Олеся Судзиловская
Алена Чехова
Водонаева, Гогунский и Гренц на премьере «Годзиллы против Конга»
Звезда «Сладкой жизни» представила новый сериал
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Мария Миронова представила в Москве фильм с Камбербэтчем
Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма
Медынич, Калюжный, Стоянов представили сериал о вампирах
Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма
Безрукова, Толстоганова, Судзиловская на кинопремьере
Экс-возлюбленная Тимати представила шоу со своим участием
Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием
Пегова с дочкой и Робак посетили премьеру романтической комедии
Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
Гайдулян с женой, Мишулина, Галич на показе комедии с Буруновым
Аксенова и Курцын на премьере продолжения популярной комедии
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма
Олеся Судзиловская примерила форму на съемках нового сериала
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова
Бочкарева, Маякин, Запашные: звезды с детьми на кинопремьере
Нагиев, Муцениеце, Бербер: звезды на показе комедии про стендап
Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»
Снигирь, Цыганов, Исакова, Чиповская на премьере фильма
Безрукова, Епифанцев, Борисова с дочкой на премьере фильма
Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»
Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма
Петров с Милославской, Добронравов и другие на премьере «Огня»
Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере
Горбачева, Миронова и «Квартет И» на премьере «Обратной связи»
Безрукова, Смехова, Волкова на премьере «Неадекватных людей 2»
Бурунов, Борисов, Виторган на премьере новогоднего фильма
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие»
Бледанс, Борщева и Костюшкин на премьере новогодней комедии
Шпица и Волкова представили фильм, в котором снялись вместе
Корешков поддержал Максимову на премьере фильма «Бег»
Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»
Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере
Новые трейлеры
Мейр из Исттауна
Трейлер (дубл.)
Спирит непокорный
Дублированный трейлер
Будь моим Кириллом
Трейлер
Рик и Морти
Трейлер (англ.)
Тень и кость
Трейлер (англ.)
Рассказ служанки
Трейлер (англ.)
Нечестивые
Дублированный трейлер
Гнев человеческий
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
12-летняя дочь Алсу резко повзрослела и выглядит копией звездной мамы В сети восхищаются красотой Микеллы Абрамовой
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь