От Судзиловской до Носика: звезды на премьере фильма «ЗОЖ»

Картина «ЗОЖ», вошедшая в официальный отбор Каннского кинофестиваля в 2020 году, рассказывает о трех днях из жизни звезды соцсетей Сильвии, прославившейся благодаря своему фитнес-блогу. Она мотивирует своих подписчиков вести здоровый образ жизни и однажды делится очень личными признаниями. Ролик становится вирусным, что приводит к цепочке неожиданных событий в ее жизни.