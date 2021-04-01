От Судзиловской до Носика: звезды на премьере фильма «ЗОЖ»

В Москве прошел показ фильма «ЗОЖ». Премьеру посетили звезды российского кино и шоубизнеса: Олеся Судзиловская, Владимир Левкин, Прохор Шаляпин, группа «Фабрика», Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Ирина Хакамада, Александр Носик, Григорий Калинин, Алена Чехова и многие другие.
Картина «ЗОЖ», вошедшая в официальный отбор Каннского кинофестиваля в 2020 году, рассказывает о трех днях из жизни звезды соцсетей Сильвии, прославившейся благодаря своему фитнес-блогу. Она мотивирует своих подписчиков вести здоровый образ жизни и однажды делится очень личными признаниями. Ролик становится вирусным, что приводит к цепочке неожиданных событий в ее жизни.
В российский прокат фильм выйдет 8 апреля.