Назван любимый комик российских зрителей

Евгений Петросян и Михаил Задорнов являются любимыми юмористами россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Так, Петросян и Задорнов получили по 15% голосов респондентов. Второе место занял Павел Воля (12%). Тройку лидеров замкнули Гарик Харламов и Максим Галкин, набравшие по 7% участников опроса. При этом 14% опрошенных признались, что у них нет любимого комика, 32% назвали других юмористов. Ответ затруднились дать 16%.