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1 апреля 2021, Газета.Ruновость

Назван любимый комик российских зрителей

Список самых популярные юмористов и юмористических шоу был составлен по результатам опроса ВЦИОМ
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8
фотографий
8
фотографий

Евгений Петросян и Михаил Задорнов являются любимыми юмористами россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Так, Петросян и Задорнов получили по 15% голосов респондентов. Второе место занял Павел Воля (12%). Тройку лидеров замкнули Гарик Харламов и Максим Галкин, набравшие по 7% участников опроса. При этом 14% опрошенных признались, что у них нет любимого комика, 32% назвали других юмористов. Ответ затруднились дать 16%.

На первом месте среди юмористических передач оказалось шоу Comedy Club (17%). За ним идут «Уральские пельмени» (10%). Шоу Stand Up и «Женский стендап» разделили третье место (8%). Не смотрят подобные программы 44% респондентов.

Участниками опроса стали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

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