Премьеру фильма «Мортал Комбат» отложили

Кадр из фильма «Мортал Комбат»

Премьеру фильма по знаменитому файтингу «Мортал Комбат» отложили. Об этом сообщает Comicbook.

Дату релиза картины перенесли с 16 на 23 апреля 2021 года. В компании Warner Bros. никак не прокомментировали ситуацию.

По предварительным данным, таким образом студия пытается удержать подписчиков сервиса HBO Max, которые в массовом порядке пришли на него из-за «Лиги справедливости Зака Снайдера».

Поскольку кинокомикс стартовал на сервисе 18 марта 2021 года, подписка у многих истечет ровно через месяц — 18 апреля. Отмечается, что сдвиг даты премьеры «Мортал Комбат» должен заставить пользователей продлить подписку.

Ранее актер Льюис Тан признался, что в работе над ролью в новом фильме «Мортал Комбат» основывался на образе известного бойца смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаля. Персонаж Тана Коул Янг впервые появляется во франшизе. По сюжету картины это боец MMA.