«Первый канал» ответил на критику песни Манижи

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«Первый канал» готов предоставить спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко данные о ходе голосования по выбору песни от России для участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах. Об этом пресс-служба телеканала сообщила в комментарии изданию «Подъем».

Представители «Первого» ответили, что за ходом зрительского голосования наблюдала компания Ernst&Young. Уточняется, что специалисты «подтвердили соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора». Представители канала добавили, комментируя критику Матвиенко в отношении победившей песни:

Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании.

Ранее спикер Совфеда раскритиковала текст песни Russian Woman («Русская женщина»), которую певица Манижа представит на «Евровидении». Именно эта композиция победила по итогам зрительского голосования в эфире «Первого канала». Матвиенко также поручила запросить информацию о процедуре подсчета голосов.