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31 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Шмыкова, Виторган, Хлынина и другие звезды на кинопремьере

В Москве представили военную драму Вадима Перельмана «Уроки фарси»
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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера военной драмы Вадима Перельмана «Уроки фарси». Фильм представили публике члены съемочной группы: режиссер, оператор Владислав Опельянц, исполнитель одной из главных ролей Ларс Айдингер и продюсеры Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.

Выход картины поддержали актеры Максим Виторган, Нино Нинидзе, Таисия Вилкова, Дарья Чаруша, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина, Мила Сивацкая, Сабина Ахмедова, Анна Слю, Светлана Устинова, Яна Гладких, Юрий Быков, режиссеры Оксана Карас, Семен Серзин, Илья Найшуллер, блогер Наталья Османн.

4.4
Уроки фарси
2020/Россия, Беларусь, Германия16+драмавоенный
Моя оценка

События ленты «Уроки фарси» разворачиваются в 1942 году на территории оккупированной Европы. Главный герой — бельгиец еврейского происхождения, который выдает себя за перса. Обман спасает его от расстрела, но сводит с поваром концлагеря, который ищет учителя для освоения языка фарси.

На экраны российских кинотеатров драма Вадима Перельмана «Уроки фарси» выйдет 8 апреля.

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