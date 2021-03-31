Шмыкова, Виторган, Хлынина и другие звезды на кинопремьере

События ленты «Уроки фарси» разворачиваются в 1942 году на территории оккупированной Европы. Главный герой — бельгиец еврейского происхождения, который выдает себя за перса. Обман спасает его от расстрела, но сводит с поваром концлагеря, который ищет учителя для освоения языка фарси.