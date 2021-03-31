Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
31 марта 2021, Газета.Ruновость

Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову

Актер не смог вспомнить название фильма режиссера, в котором он снялся
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Актер театра и кино Павел Деревянко во время интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда» не смог вспомнить название фильма Никиты Михалкова, в котором снимался. Деревянко заговорил о режиссере, комментируя его заявления о том, что актер якобы получает по 300 тыс. руб. за съемочный день:

Михалков не совсем корректно назвал сумму, мне, конечно, было неприятно. А ведь я с ним работал. Я снимался в его кино. Господи, как же оно называется... Все выскочило... Большой, огромный, трехъярусный фильм Никиты Сергеевича...
Павел Деревянко

Канделаки подсказала, что речь идет, вероятно, о фильме «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Деревянко добавил, что на съемках пересекался с Михалковым нечасто.

Премьера киноленты «Утомленные солнцем 2: Цитадель» состоялась в 2011 году. В картине Михалкова Деревянко сыграл безногого солдата.

5.5
Утомленные солнцем 2: Цитадель
2011/Россия16+драмавоенный
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Никита Михалков
Павел Деревянко
Арнольд Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян
Тина Канделаки
Утомленные солнцем 2: Цитадель
СМИ обнаружили данные о гонорарах Киркорова и Билана
Голубые глаза, золотые волосы: Деревянко удивил новым образом
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров
Кортни Кокс сыграла на пианино песню из заставки «Друзей»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Вайнона Райдер вернулась к роли 30-летней давности
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Трамп покинул Гильдию киноактеров США
Дом из «Молчания ягнят» продали неизвестному покупателю
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»
Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
Лопез и Макконахи воссоединились в честь 20-летия общего фильма
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме
Публика нашла в наряде Леди Гаги отсылки к «Голодным играм»
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»
99-летняя актриса раскрыла секрет долголетия
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Калкин поддержал идею убрать Трампа из фильма «Один дома 2»
65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску
Трампа «стерли» из фильма «Один дома 2»
«Довод», Калкин, карантин: самые смешные мемы 2020 года из кино
Любимые киногерои отмечают Новый год: атмосферное видео
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Мэлу Гибсону запретили толстеть для роли Санты
Михалков снова перенес празднование своего 75-летия
Учительница русского назвала часто встречающиеся на ТВ ошибки
Диаз рассказала, сколько пробежала на съемах «Отпуска по обмену»
Петров с Милославской, Добронравов и другие на премьере «Огня»
Как выжить в зомби-апокалипсис: советы от «Реальных пацанов»
Бузова попросила ТНТ построить ей дом
«Шрэк» стал национальным достоянием США
Фильм с Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени
Киану Ривз научился играть на волынке ради съемок в фильме
Ведущая «Первого канала» узнала у звезд дату окончания пандемии
Опытный турист нашел ляпы в «Перевале Дятлова»
Звезда «Друзей» повторила знаменитый танец с индейкой на голове
Гримасы Хопкинса после 253 дней карантина напугали фанатов
Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным
Фанаты «Крика» недовольны названием пятой части франшизы
Джордж Клуни раздал 14 друзьям по миллиону долларов
Дуэйн Джонсон не смог влезть в приобретенный для съемок спорткар
Роберт Паттинсон устроил сюрприз для юного фаната «Бэтмена»
Новые трейлеры
Будь моим Кириллом
Трейлер
Рик и Морти
Трейлер (англ.)
Тень и кость
Трейлер (англ.)
Рассказ служанки
Трейлер (англ.)
Нечестивые
Дублированный трейлер
Гнев человеческий
Дублированный трейлер
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер
Великий
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Девушка удивила Сеть умением имитировать звук трубы (видео) Очень реалистично
Дети
В Москве школьница попала в больницу от недоедания дома В ходе проверки жилищно-бытовых условий выявили, что дома у подростка нет спального места, продуктов питания, а условия проживания антисанитарные
Здоровье
Врач рекомендовала средство от депрессивного настроения Его эффективность доказана.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь