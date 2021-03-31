Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову

Актер театра и кино Павел Деревянко во время интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда» не смог вспомнить название фильма Никиты Михалкова, в котором снимался. Деревянко заговорил о режиссере, комментируя его заявления о том, что актер якобы получает по 300 тыс. руб. за съемочный день:
Михалков не совсем корректно назвал сумму, мне, конечно, было неприятно. А ведь я с ним работал. Я снимался в его кино. Господи, как же оно называется... Все выскочило... Большой, огромный, трехъярусный фильм Никиты Сергеевича...
Канделаки подсказала, что речь идет, вероятно, о фильме «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Деревянко добавил, что на съемках пересекался с Михалковым нечасто.
Премьера киноленты «Утомленные солнцем 2: Цитадель» состоялась в 2011 году. В картине Михалкова Деревянко сыграл безногого солдата.