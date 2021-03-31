Сет Роген извинился перед Эммой Уотсон за случай на съемках

Кадр из фильма «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»

Сет Роген, ранее подтвердивший в интервью слухи о том, что Эмма Уотсон во время съемок его фильма 2013 года «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» отказалась от работы над одной из сцен и в бешенстве покинула съемочную площадку, пояснил свои слова. Актер, режиссер и сценарист отметил в официальном заявлении, которое цитирует The Hollywood Reporter, что дело обстояло не совсем так, как представила пресса.

«Того эпизода не было в сценарии, он вышел импровизированным, кардинально иным, чем то, на что она соглашалась», — подчеркнул артист. В сцене, о которой идет речь, участвовали Дэнни МакБрайд в роли каннибала и Ченнинг Татум в роли секс-раба на поводке. Уотсон не понравилось происходящее, и было принято решение не снимать актрису в этом эпизоде.

«Утверждения о том, что она повела себя некруто, непрофессионально — это полная чушь», — написал Роген, добавив, что должен был выстроить коммуникацию лучше и не ставить актрису в некомфортное положение.