Сет Роген извинился перед Эммой Уотсон за случай на съемках

Сет Роген, ранее подтвердивший в интервью слухи о том, что Эмма Уотсон во время съемок его фильма 2013 года «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» отказалась от работы над одной из сцен и в бешенстве покинула съемочную площадку, пояснил свои слова. Актер, режиссер и сценарист отметил в официальном заявлении, которое цитирует The Hollywood Reporter, что дело обстояло не совсем так, как представила пресса.
«Того эпизода не было в сценарии, он вышел импровизированным, кардинально иным, чем то, на что она соглашалась», — подчеркнул артист. В сцене, о которой идет речь, участвовали Дэнни МакБрайд в роли каннибала и Ченнинг Татум в роли секс-раба на поводке. Уотсон не понравилось происходящее, и было принято решение не снимать актрису в этом эпизоде.
Кроме того, он извинился перед Эммой Уотсон и выразил надежду поработать с ней снова.
Фантастическая комедия «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» вышла на экраны в 2013 году. Роли в ней исполнили Сет Роген, Джей Барушель, Джеймс Франко, Джона Хилл, Крэйг Робинсон, Дэнни МакБрайд, Майкл Сера, Минди Кейлинг и другие. Фильм рассказывает о приключениях шести друзей на фоне невообразимой катастрофы, уничтожившей Лос-Анджелес.