Популярная певица едва не сорвала съемки «Орла и решки»

Дуэт Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба) появился в юбилейном сезоне «Орла и решки» — исполнители стали ведущими выпуска, съемки которого прошли на Коста-Рике. Анне выпала «золотая» карта, однако, используя ее в путешествии, звезда чуть не сорвала съемки.
Певица решила побороть боязнь воды и отправилась на дайвинг, но не смогла справиться со страхом. Через несколько минут после погружения певица расплакалась и отказалась от продолжения съемки сюжета. Дзюба поделилась эмоциями:
Я очень переживаю за то, что не смогла показать зрителям всю эту красоту. Это действительно огромнейший мой страх. Я не знаю, как люди, которые когда-то тонули, могут снова погрузиться под воду.
Шоу о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. В разное время ведущими программы были Жанна Бадоева, Анастасия Ивлеева, Андрей Бедняков и его жена Настя Короткая, Натали Неведрова, Леся Никитюк и многие другие.
В 2021 году проекту исполняется десять лет — в честь этого события программу в рамках нового сезона «Орел и Решка. 10 лет» поочередно ведут десять разных пар знаменитостей. Среди них — Александр Гудков, Иван Дорн, Екатерина Варнава, Анна Седокова, Надежда Сысоева, Вера Брежнева, Верка Сердючка и другие.
Выпуск с Artik & Asti вышел в конце марта.