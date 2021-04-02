Тихон Жизневский: «Многое мне не нравится из того, что я делаю»

Тихон Жизневский | Источник: Алексей Молчановский

О травмах на съемках и сходстве с майором Громом

Чем вас зацепил «Майор Гром», почему вы согласились участвовать в этом проекте?

— От таких проектов не отказываются. Даже если бы мне что-то не нравилось, я не мог бы отказаться. Потому что это крупнобюджетный проект с хорошими артистами, с хорошим качеством съемки, с лучшими, кто только есть в киноиндустрии, — операторами, режиссерами, костюмерами, гримерами. Это топовая команда. И это просто интересно — играть супергероя. Все мы дети.

Для роли Игоря Грома вам пришлось изменить внешность — постричь и покрасить волосы, сбросить 10 килограммов и набрать мышечную массу.

Я не был никогда полным, но тут я «подсушился». Мне ставили референс такой — Брэд Питт в « Большом куше ». У меня было два тренера, раздельное дробное питание специальное. Мы хотели добиться сухости, жилистости. В принципе, мы этого и достигли. Тихон Жизневский

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6tQ42hIylt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тихон Жизневский (@tihonzhiznevskiy)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У вас много трюков в фильме?

— Хватает, да. Я даже много чего сам делал. Практически в самом начале съемок порвал мышцу на ноге. Поэтому многое приходилось делать через боль, с охлаждением, в этой перетягивающей повязке. Иначе как? Съемки не остановить, это очень дорого. Конечно, дублеры, каскадерская группа были замечательные. Но какие-то трюки даже с порванной ногой сам делал.

Вы похожи на Игоря Грома?

— Я абсолютно несерьезный по жизни человек, веселый. У меня депрессий практически не бывает, максимум полтора дня могу погрустить раз в полгода. Он [Гром] хмурый, чуть-чуть даже местами нудноватый и скучноватый. «Барбосистый», насупленный человек, который придерживается своих принципов и видения мира. У меня таких вопросов не возникает, как мне ловить суперзлодеев и как бить людей. Я вообще не драчливый. Противоположный абсолютно человек. Но это и здорово.

Какие новые или свои черты вы подарили майору Грому, которых не было в комиксе?

Есть приколдесная такая штучка: когда ест шаверму, он разворачивает кепку назад, чтобы не запачкать. Это я привнес. И еще он ухо почесывает, когда нервничает. Сливки взбитые ест. Есть такая в хорошем смысле отсебятина, хулиганство.

В свою очередь, что осталось в вас от майора Грома?

— От майора осталась седина, остались шрамы, боли, растяжения, искалеченная душа. (Смеется.) Но остались и светлые моменты взаимодействия с партнерами, знакомства и воспоминания. Очень много хорошего. И конечно опыт — огромные-огромные грабли.

О недовольстве собой и звездной болезни

Самую первую роль вы сыграли в 15 лет в комедии «Дикари». В одном интервью вы рассказывали, что после выхода фильма вас постигла звездная болезнь, вы «ходили ферзем, королем». Что вам тогда помогло справиться с ней?

— Театральный институт. Мне там совершенно четко за полтора года объяснили, что я ничего собой не представляю и ничего не умею. Когда я пришел в театр (Тихон служит в Александринском театре в Санкт-Петербурге, — прим. ред.), я убедился в этом еще раз. Снимаясь на третьем курсе в фильме «На игре», я уже спокойно относился к тому, что где-то снялся.

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Но вам не понравилось, как вы выглядели в кадре, и вы решили сделать перерыв в съемках. Вас практически не было видно с 2009 года. Что изменилось за эти десять лет? Почему вы вернулись в кино?

— Как мне показалось, я с профессиональной точки зрения в театре немножечко заматерел, азы познал. У меня было десять лет практики в театре, я научился техническим приемам, которые, конечно, к кино неприменимы, но все равно это база. Много там переиграл. Потом появился свободный период, когда я не был занят в театре, и поступило предложение сняться в фильме «Огонь». Я решил попробовать еще раз.

Вижу, что есть какой-то профессиональный рост, и это уже не то, что я видел и от чего мне становилось плохо. Но все равно многое мне очень сильно не нравится из того, что я делаю.

Вы говорили: «Я вообще в кино пошел, чтобы привлечь зрителей в Александринку». Удалось?

— Да, уже началось. У нас и так обычно аншлаги, но сейчас люди стали активнее ходить, специально меня там ищут. Это хорошо, особенно привлечение молодых, юных зрителей.

О «Союзе спасения 2» и дружбе с Иваном Янковским

Иван Янковский и Тихон Жизневский — уже сложившийся тандем. Вы познакомились на съемках «Огня», а где вы по-настоящему сблизились?

— На «Топях», конечно. Прям сдружились. Но и на «Огне» нас поселили в один вагончик, и мы там начинали взаимопонимание наше расширять и развивать. А на «Топях», когда мы жили вместе в другой стране круглосуточно, там уже сошлись. И до сих пор. Сейчас вот я с ним перед фильмом созванивался, он пожелал мне удачи. (Разговор происходит после первого пресс-показа фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», — прим. ред.)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CCrcqP_jaBP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CCrcqP_jaBP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CCrcqP_jaBP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тихон Жизневский (@tihonzhiznevskiy)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы еще увидим вас с Иваном вместе в кино?

— Да. Я думаю, да.

Где?

— Не могу сказать.

Дайте угадаю. Это будет «Союз спасения 2»?

Ну, в «Союзе спасения» не знаю, будем ли мы вместе или не будем… Но в ближайшем будущем, возможно, будет еще что-то с нами. (Улыбается.)

А с Дмитрием Глуховским будете еще работать?

— (Улыбается еще шире.) Я думаю, что вполне возможно, но какой-то конкретики говорить не могу. Мы замечательно с Митей общаемся, взаимодействуем. Это действительно очень хороший автор. К его творчеству можно относиться положительно или отрицательно, но, тем не менее, это интересно, актуально и стоит того, чтобы про это снимали.

О выборе ролей и первом «Оскаре»

Раньше вы много отказывались ролей. Сейчас тоже?

— Да. Не нравится многое. Нужно, чтобы меня цеплял персонаж, сценарий, чтобы было интересно читать, по крайней мере. Чтобы был персонаж, не похожий на роли, которые я до этого делал.

В вашей фильмографии есть боевик («На игре»), мелодрама («7 футов под килем»), фильм-катастрофа («Огонь»), мистический триллер («Топи»), супергеройский блокбастер («Майор Гром: Чумной Доктор»)... Вы умышленно выбираете фильмы максимально разных жанров?

— Сейчас уже стараюсь. До этого что предлагали, в том и снимался. Разножанровость мне интересна и присуща театру. Я считаю, что артист по возможности должен быть синтетическим и уметь в любом жанре существовать. У греческого режиссера играть какого-нибудь Феванса — по технике и методике, отличающейся от нашей отечественной. И в авангардной современной постановке, и в классике.

Какие жанры в кино вы хотели бы еще охватить?

— Комедию очень хотел бы попробовать. Комедия — это верховный жанр, самый сложный. Но пока не удалось попасть. К Сигареву, например, — такое мне хотелось бы чего-нибудь.

Тихон Жизневский | Источник: Алексей Молчановский

У кого еще вы хотели бы сняться?

— У Звягинцева, Хлебникова, того же Сигарева. Есть у нас режиссеры, c которыми я с удовольствием бы поработал.

А над чем сейчас работаете?

— Сейчас работаю над фильмом режиссера Сергея Мокрицкого «Первый „Оскар“». Это история про военных операторов, которые в сорок первом году при обороне Москвы сняли документальный фильм, который в сорок втором году получил наш первый советский «Оскар». История действительно потрясающая, уникальная, она интересна, легко читается, хорошо написана.

О съемках на морозе и ресницах Ани Тейлор-Джой

Какие съемки в вашей карьере были самыми экстремальными?

— «Майор Гром», конечно. Самые экстремальные, сложные физически, духовно и морально. Потому что это сольная роль. Проект, в котором я 80% экранного времени. Я не ожидал даже, что так будет сложно.

Я думала, вы скажете «Топи». У меня сложилось ощущение, что там было очень холодно.

— Нет, на съемках «Топей» было холодно только первую неделю, когда мы снимали еще до пандемии. Потом мы уехали по домам, долго ждали, пока пройдет это все. И только летом начали доснимать, когда уже было жарко и приходилось ходить в теплой одежде, делая вид, что прохладно. Было холодно в «Оскаре», в феврале, когда мы снимали целый месяц на натурной площадке. Как бы ты ни одевался и как бы тебя ни обогревали заботливые ассистенты и костюмеры. Там было до тридцати градусов мороза, по двенадцать часов на улице.

7.3 Топи 2021 / Россия 18+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

За последние несколько лет качество российских сериалов сильно выросло. Вы смотрите отечественные сериалы?

— Настолько, насколько хватает времени. Еще до пандемии что-то успевал смотреть, сейчас уже нет. Из-за того что появились конкурентные площадки и платформы, люди борются за качество и хотят, чтобы их сериал был лучше. Они стараются, а не просто отбывают номер, чтобы встать между блоками рекламы. Это очень здорово, что отечественный сериал растет. Есть очень сильные, крепкие работы. Главное, чтобы это все опять не сваливалось в телевизор. Есть такая возможность и тенденция — уйти с телевизора, чтобы начать телевизор в интернете.

Что из последнего вас впечатлило?

Marvel или DC?

Не знаю, я не очень разбираюсь. Я так примерно представляю, что Железный человек — это Marvel, а Бэтмен и Супермен — это DC. Я не фанат вселенных комиксов, я к другому кино склоняюсь.

К какому?

— Я люблю всякое старье — Тарковского, Бергмана. Какие-то советские фильмы, отечественных режиссеров. Европейское авторское кино, корейское. Много всего разного.

Тихон Жизневский | Источник: Алексей Молчановский

О рыбалке и тяге к одиночеству

В «Огне» вы играете на гитаре. В соцсетях у вас есть ролик, как вы играете на баяне. Какие еще у вас есть таланты?

— Это гармошка тульская. Я на гармошке научился играть для спектакля, буквально за две недели несколько композиций. Это как гитара. Если знаешь основные аккорды, то на простом уровне можно сыграть все что угодно. Так не знаю, какие еще таланты. Если надо было бы чему-то научиться, я бы с удовольствием научился для роли.

Среди групп, на которые вы подписаны в VK, есть «Рыбалка в Калининграде».

— Да, я люблю рыбалку. (Улыбается.) В детстве я был большой фанат рыбалки, сейчас стал спокойнее относиться.

Как вообще проводите свободное время?

— Свободное время я люблю проводить на диване. Люблю лежать, не вставать. Еще вот умную колонку никак не освою, чтобы даже не шевелиться.

Иногда я люблю ходить куда-нибудь на природу один, в леса, уезжать на Ладожское озеро, где-нибудь в глуши без связи жить. Один вообще совершенно замечательно себя чувствую. Природа и одиночество.

На чьей вы стороне? (Так звучит один из слоганов фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».)

— Я на стороне Чумного Доктора, я всегда это говорил.

Почему?