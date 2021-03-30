Обвиненный в насилии Хаммер лишился еще одной роли

Арми Хаммер | Источник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Арми Хаммера выгнали из фильма «Шпион на миллиард долларов» после обвинений в изнасиловании. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Новость Обвиненный в каннибализме Хаммер покинул фильм с Лопез

В шпионском триллере Хаммер должен был сыграть агента ЦРУ, прибывающего в Москву для сотрудничества с советским радиоинженером Адольфом Толкачевым (Мадс Миккельсен).

В марте стало известно, что Хаммера, ранее обвиняемого в каннибализме, обвинили также в изнасиловании. Предполагаемой жертвой артиста стала девушка по имени Эффи, фамилия которой не раскрывается. Она заявила, что в период с 2016 по 2020 год Хаммер насиловал ее «морально, эмоционально и сексуально». По словам представителей полиции Лос-Анджелеса, заявление предполагаемой жертвы актера уже расследуется. Хаммер находится в статусе подозреваемого.