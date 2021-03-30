Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
30 марта 2021, Lenta.Ruновость

Обвиненный в насилии Хаммер лишился еще одной роли

Актер не будет сниматься в фильме «Шпион на миллиард долларов»
Арми Хаммер | Источник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Арми Хаммера выгнали из фильма «Шпион на миллиард долларов» после обвинений в изнасиловании. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Новость
Обвиненный в каннибализме Хаммер покинул фильм с Лопез

В шпионском триллере Хаммер должен был сыграть агента ЦРУ, прибывающего в Москву для сотрудничества с советским радиоинженером Адольфом Толкачевым (Мадс Миккельсен).

В марте стало известно, что Хаммера, ранее обвиняемого в каннибализме, обвинили также в изнасиловании. Предполагаемой жертвой артиста стала девушка по имени Эффи, фамилия которой не раскрывается. Она заявила, что в период с 2016 по 2020 год Хаммер насиловал ее «морально, эмоционально и сексуально». По словам представителей полиции Лос-Анджелеса, заявление предполагаемой жертвы актера уже расследуется. Хаммер находится в статусе подозреваемого.

На фоне скандала Хаммер потерял роли уже в нескольких проектах, в том числе в фильме с певицей Дженнифер Лопез «Свадьба с дробовиком».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Шпион на миллиард долларов
Арми Хаммер
Armie Hammer
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Шэрон Стоун обманом убедили сняться в культовой сцене
СМИ обнаружили данные о гонорарах Киркорова и Билана
Песню от Белоруссии отказались принимать на «Евровидение»
Скунса из «Космического джема» убрали из фильма, сочтя абьюзером
Хаматова высказалась о конфликте с Волчек
Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач
Голос Инстасамки уберут из мультфильма «100% волк»
Меньшова рассказала, почему ушла из шоу «Сегодня вечером»
Хайек заявила, что плакала из-за откровенных съемок с Бандерасом
Уволенную актрису «Мандалорца» потребовали вернуть в сериал
76-летняя артистка обвинила актера «Звездных войн» в нападении
Кира Найтли отказалась сниматься обнаженной у мужчин-режиссеров
Обвиненный в каннибализме Хаммер покинул фильм с Лопез
СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети
Джордж Клуни поддержал обругавшего съемочную группу Тома Круза
Мария Миронова высказалась об откровенных сценах в кино
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП
В Голливуде рассказали, почему с Деппом больше не хотят работать
Фильм с Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени
Петросян жалеет, что его дуэт со Степаненко распался
Чиповская высказалась об откровенных съемках Асмус в «Тексте»
Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов»
Звезда «50 оттенков серого» начала инвестировать в секс-игрушки
Михаил Боярский призвал артистов не просить денег у государства
Ефремов близок к примирению с потерпевшими по делу о ДТП
Режиссер «Один дома» раскритиковал запуск ремейка фильма
Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко
Валерий Меладзе объяснил призыв бойкотировать новогодние съемки
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Дженнифер Лопез станет невестой в комедийном боевике
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Ходченкова призналась, что любит сниматься в постельных сценах
Лоза подаст в суд на «Первый канал» и участницу «Голоса»
Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах
Крид посмеялся над ставшим новым «Холостяком» Тимати
Пенелопу Крус атаковали армяне и азербайджанцы за фото с флагом
Победительница «Голоса 60+» высказалась о «спорных» итогах шоу
Асмус снова раскритиковали за откровенные сцены в новом фильме
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы от его флейты
Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову
Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет
Файзиев объяснил, почему не вырезал кадры с Ефремовым из фильма
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Адвокат Ефремова попросит о видеотрансляции процесса над актером
Ефремов в суде отказался признавать себя актером
Новые трейлеры
Нечестивые
Дублированный трейлер
Гнев человеческий
Дублированный трейлер
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер
Великий
Дублированный трейлер
На высоте мечты
Дублированный трейлер
Чикатило
Тизер
Рассказ служанки
Трейлер (дубл.)
Мой год в Нью-Йорке
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Галина Боб рассмешила фанатов снимком «беременного» мужа Актриса и ее супруг ожидают появления на свет третьего ребенка
Леди
Официально: Сергей Жигунов женился в третий раз Актер принимает поздравления
Здоровье
Немецкий врач перечислил опасные для кишечника продукты И назвал альтернативы.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь