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30 марта 2021, Lenta.Ruновость

СМИ: Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС

Актриса, по данным прессы, хочет сыграть в первом фильме, который снимут в космосе
Светлана Ходченкова | Источник: Legion-Media.ru

Актрису Светлану Ходченкову, прошедшую в заключительную стадию отбора на съемки фильма «Вызов», который планируется снять на Международной космической станции (МКС), направили на операцию. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на неофициальную информацию.

В начале марта в финал конкурса на главную роль в картине «Вызов» прошли несколько десятков россиянок. Теперь потенциальные участницы съемок проходят медкомиссию, после которой будет объявлена победительница и ее дублер.

По данным издания, медики Центра подготовки космонавтов имени Гагарина уже начали работать с третьей — заключительной — группой из семи человек. Среди них оказалась и фаворитка отбора, Светлана Ходченкова, которой порекомендовали сделать операцию на ЛОР-органах.

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Как отмечают опрошенные специалисты, причин для направления к отоларингологу может быть несколько: удаление гланд, которые могут воспалиться в условиях замкнутого пространства МКС, или аденоидов. Одно из хронических ЛОР-заболеваний — гайморит, который может обостряться с набором высоты и приводить к сильным болям. Его рекомендуют лечить не только космонавтам, но и летчикам.

Помимо этого, врачи, через которых должны пройти будущие космонавты, уделяют особое внимание зубам. Все стоматологические проблемы — кариес, воспаление десен — должны быть обязательно устранены перед полетом.

После профессионального медобследования финалистки пройдут испытание на центрифуге, в невесомости, а также в замкнутом пространстве в течение нескольких суток.

«Вызов» станет совместным проектом Роскосмоса, «Первого канала» и студии Yellow, Black and White. Его съемки пройдут на МКС осенью 2021 года, режиссером картины выступит Клим Шипенко.

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