Стал известен диагноз упавшей в прямом эфире ведущей «Первого»

Екатерина Стриженова в программе «Время покажет»

Ведущая программы «Время покажет» на «Первом канале» Екатерина Стриженова упала в прямом эфире и сломала руку. Ее диагноз стал известен журналу StarHit.

По данным издания, после падения Стриженова отправилась в больницу, где у нее зафиксировали перелом. Врачи наложили на сломанную руку гипс. Когда телеведущая сможет вернуться к работе, неизвестно.

Информацию о госпитализации Стриженовой подтвердил ее соведущий Руслан Осташко. В инстаграме он пожелал коллеге скорейшего выздоровления и написал:

Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. Сегодня в прямом эфире программы «Время покажет» случилось крайне неприятное событие. Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку!