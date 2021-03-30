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30 марта 2021, Lenta.Ruновость

Стал известен диагноз упавшей в прямом эфире ведущей «Первого»

Екатерина Стриженова получила травму в студии программы «Время покажет»
Екатерина Стриженова в программе «Время покажет»

Ведущая программы «Время покажет» на «Первом канале» Екатерина Стриженова упала в прямом эфире и сломала руку. Ее диагноз стал известен журналу StarHit.

По данным издания, после падения Стриженова отправилась в больницу, где у нее зафиксировали перелом. Врачи наложили на сломанную руку гипс. Когда телеведущая сможет вернуться к работе, неизвестно.

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Информацию о госпитализации Стриженовой подтвердил ее соведущий Руслан Осташко. В инстаграме он пожелал коллеге скорейшего выздоровления и написал:

Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. Сегодня в прямом эфире программы «Время покажет» случилось крайне неприятное событие. Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку!

Ранее сообщалось, что ведущая «Время покажет» в прямом эфире объявила рекламную паузу, затем начала двигаться назад и упала с небольшого подиума. После рекламы Стриженова не вышла в студию.

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