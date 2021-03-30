Раскрыт актерский состав сериала по «Звездным войнам»

Хейден Кристенсен и Юэн МакГрегор в фильме «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов»

Студия Lucasfilm раскрыла, кто присоединился к актерскому составу сериала «Оби-Ван Кеноби» про джедая из вселенной «Звездных войн». Информация о том, какие артисты официально вошли в каст, появилась на сайте франшизы.

В главных ролях, как уже было известно ранее, появятся Юэн МакГрегор (исполнитель роли Оби-Вана Кеноби во второй трилогии «Звездных войн», выходившей с 1999 по 2005 год) и Хейден Кристенсен (играл в той же трилогии Энакина Скайуокера, также известного как Дарт Вейдер).

Отмечается, что съемки сериала начнутся в апреле. Шоу выйдет на платформе Disney+. События новой истории развернутся через десять лет после финала фильма «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов», в котором Энакин Скайуокер окончательно стал Дартом Вейдером и сразился с Оби-Ваном Кеноби — своим другом и учителем.