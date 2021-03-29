Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США

Боб Оденкерк в фильме «Никто»

Боевик «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера с Бобом Оденкерком возглавил американский прокат в марте, сообщает Variety.

Фильм показали в 2460 кинотеатрах, он заработал $6,7 млн. В других странах «Никто» собрал еще $5 млн.

«Это уверенный, но не звездный старт, потому что кинотеатры в Лос-Анджелесе и по всей стране только начинают открываться», — указывает издание на особенности проката после связанного с коронавирусом карантина.

Как отмечает The Flow, в американском прокате впервые лидирует фильм российского режиссера. Картина «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова с Джеймсом МакЭвоем и Анджелиной Джоли в 2008 году за все время проката в кинотеатрах США собрала более $134 млн в США, однако уступила мультфильму «ВАЛЛ·И».

8.0 Никто 2021 / США 18+ триллер боевик криминал Моя оценка Хочу посмотреть

Герой боевика «Никто» — обычный мужчина средних лет, становящийся жертвой вооруженного ограбления и решающий отомстить. Роли в фильме исполнили Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Александр Паль, Алексей Серебряков и другие.