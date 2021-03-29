Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской

Главная героиня фильма, 13-летняя Маша, растет в 90-х, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.