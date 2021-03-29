Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера драмы «Маша». Вместе с режиссером и сценаристом Анастасией Пальчиковой фильм представили продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также актеры Анна Чиповская, Полина Гухман и другие члены съемочной группы.
Выход на экраны ленты, ранее получившей приз в фестивале «Кинотавр», поддержали актеры Юлия Хлынина, Павел Табаков, Владимир Мишуков, Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова, Юрий Борисов, Ирина Розанова, Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе, Дмитрий Ендальцев, певица Юлия Паршута, режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов и многие другие звезды.
Главная героиня фильма, 13-летняя Маша, растет в 90-х, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.
Фильм выходит в широкий прокат 1 апреля.