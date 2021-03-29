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29 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской

В столице представили новый фильм Анастасии Пальчиковой «Маша»
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фотографии
34
фотографии

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера драмы «Маша». Вместе с режиссером и сценаристом Анастасией Пальчиковой фильм представили продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также актеры Анна Чиповская, Полина Гухман и другие члены съемочной группы.

Выход на экраны ленты, ранее получившей приз в фестивале «Кинотавр», поддержали актеры Юлия Хлынина, Павел Табаков, Владимир Мишуков, Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова, Юрий Борисов, Ирина Розанова, Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе, Дмитрий Ендальцев, певица Юлия Паршута, режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов и многие другие звезды.

Маша
2020/Россия16+драмакриминал
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Главная героиня фильма, 13-летняя Маша, растет в 90-х, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.

Фильм выходит в широкий прокат 1 апреля.

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