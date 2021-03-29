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29 марта 2021, Lenta.Ruновость

Зак Снайдер обвинил Warner Bros. в ненависти к его фильму

Режиссер «Лиги справедливости» заявил, что на него оказывали давление
Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Режиссер Зак Снайдер обвинил студию Warner Bros. в ненависти к его фильму «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Слова постановщика приводит Gamesradar со ссылкой на SFX Magazine:

У студии была ненависть к «Бэтмену против Супермена». На меня оказывали давление, меня заставляли сделать [«Лигу справедливости»] отдельным фильмом, не связанным с «Бэтменом против Супермена», чего я не хотел делать — и чего не сделал.
Зак Снайдер

«Бэтмен против Супермена» вышел на экраны в 2016 году. Фильм является продолжением фильма о Супермене «Человек из стали». Оба героя комиксов появились на киноэкране вместе впервые.

6.4
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
2016/США16+боевикприключенияфантастикафэнтези
Моя оценка

Фильм «Лига справедливости» — фантастический боевик о команде супергероев DC — вышел в 2017 году, в 2021-м состоялся релиз режиссерской версии Снайдера (работу над первым вариантом ленты заканчивал другой постановщик — Джосс Уидон). Снайдер добавил, что изначально задумывал трилогию, которая подготовит зрителей к последующим пяти кинокартинам про вторжение Дарксайда.

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