Зак Снайдер обвинил Warner Bros. в ненависти к его фильму

Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Режиссер Зак Снайдер обвинил студию Warner Bros. в ненависти к его фильму «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Слова постановщика приводит Gamesradar со ссылкой на SFX Magazine:

У студии была ненависть к «Бэтмену против Супермена». На меня оказывали давление, меня заставляли сделать [« Лигу справедливости »] отдельным фильмом, не связанным с «Бэтменом против Супермена», чего я не хотел делать — и чего не сделал. Зак Снайдер

«Бэтмен против Супермена» вышел на экраны в 2016 году. Фильм является продолжением фильма о Супермене «Человек из стали». Оба героя комиксов появились на киноэкране вместе впервые.