Режиссер «Джона Уика» снимет экранизацию игры «Призрак Цусимы»

Игра «Призрак Цусимы» (Ghost of Tsushima) получит экранизацию в виде полнометражного фильма. Об этом в официальном блоге PlayStation написал креативный директор студии-разработчика Sucker Punch Productions Нейт Фокс.

Действие игры «Призрак Цусимы» разворачиваются во время монгольского вторжения в Японию. Остров Цусима захвачен и разорен, главный герой, самурай по имени Дзин Сакай, в одиночку дает бой противнику, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы. Игра вышла в 2020 году и была тепло встречена критиками и геймерами.