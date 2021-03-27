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27 марта 2021, Российская газетановость

Режиссер «Джона Уика» снимет экранизацию игры «Призрак Цусимы»

Фильм расскажет о самурае Дзине Сакае
Чад Стахелски | Источник: Legion-Media.ru

Игра «Призрак Цусимы» (Ghost of Tsushima) получит экранизацию в виде полнометражного фильма. Об этом в официальном блоге PlayStation написал креативный директор студии-разработчика Sucker Punch Productions Нейт Фокс.

Режиссером киноадаптации назначен Чад Стахелски, известный по работе над франшизой «Джон Уик» с Киану Ривзом.

Действие игры «Призрак Цусимы» разворачиваются во время монгольского вторжения в Японию. Остров Цусима захвачен и разорен, главный герой, самурай по имени Дзин Сакай, в одиночку дает бой противнику, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы. Игра вышла в 2020 году и была тепло встречена критиками и геймерами.

Отметим, в 2022 году к выходу запланирована лента «Неизведанное: Удача Дрейка» с Томом Холландом по серии игр Uncharted. Кроме того, в разработке находится сериал «Последние из нас» по игре The Last of Us. Режиссером выступит Кантемир Балагов.

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