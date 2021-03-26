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26 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Новый снимок Кристен Стюарт в образе Дианы разочаровал соцсети

Публика неоднозначно отреагировала на фото актрисы, играющей главную роль в драме «Спенсер»

Опубликовано новое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы — актриса играет главную роль в биографической драме «Спенсер». На снимке она запечатлена в копии одного из любимых нарядов своей героини.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи сети восприняли второй снимок актрисы в образе с меньшим восторгом, чем предыдущий.

«Сходство совершенно отсутствует», «Они абсолютно не похожи», «Не сравнится с актрисой из „Короны“», «Однозначное „нет“, не то», «Кто придумал взять ее на эту роль», — комментируют в инстаграме.

Предстоящий фильм посвящен первой супруге принца Чарльза, известной в девичестве как Диана Спенсер. Действие развернется в канун Рождества 1991 года — когда принцесса Диана, по сюжету, окончательно понимает, что ее брак с принцем Чарльзом обречен, и решает покинуть королевскую семью.

Режиссером картины выступает Пабло Ларраин («Джеки», «Неруда»), а роли, помимо Стюарт, исполняют Салли Хокинс, Тимоти Сполл, Шон Харрис и другие.

Дата премьеры биографической драмы «Спенсер» пока неизвестна.

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