Шепелев возвращается на ТНТ со своим семейным шоу

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Новые эпизоды семейного развлекательного шоу «Ты как я» с ведущим Дмитрием Шепелевым выйдут на канале ТНТ. Среди гостей студии окажутся Тимати с дочерью Алисой, звезда шоу «Однажды в России» Давид Цаллаев и его дочка Амина. Также участниками «Ты как я» станут и другие звезды — комики, актеры и актрисы, музыкальные исполнители и блогеры.

В рамках программы звездные родители и их дети соревнуются друг с другом и выясняют, как сильно сыновья и дочери похожи на своих мам и пап. Участников ждут три этапа испытаний, за выполнение которых они получают баллы.

Проект стартовал в 2020 году. В начале 2021-го СМИ писали, что «Ты как я» закрыли. Официального подтверждения этой информации от продюсеров не поступало.