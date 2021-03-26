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26 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Шепелев возвращается на ТНТ со своим семейным шоу

В программе «Ты как я» снялись Тимати и его дочь Алиса
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Новые эпизоды семейного развлекательного шоу «Ты как я» с ведущим Дмитрием Шепелевым выйдут на канале ТНТ. Среди гостей студии окажутся Тимати с дочерью Алисой, звезда шоу «Однажды в России» Давид Цаллаев и его дочка Амина. Также участниками «Ты как я» станут и другие звезды — комики, актеры и актрисы, музыкальные исполнители и блогеры.

В рамках программы звездные родители и их дети соревнуются друг с другом и выясняют, как сильно сыновья и дочери похожи на своих мам и пап. Участников ждут три этапа испытаний, за выполнение которых они получают баллы.

4.5
Ты как я
2020/Россия12+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

Проект стартовал в 2020 году. В начале 2021-го СМИ писали, что «Ты как я» закрыли. Официального подтверждения этой информации от продюсеров не поступало.

Шоу вернется в эфир ТНТ 27 марта в 10.00.

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