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26 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Объявлен новый ведущий «Холостяка» с Тимати

Ранее из-за положительного теста на COVID-19 проект покинул Никита Добрынин
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фотографий
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Новым ведущим восьмого сезона шоу «Холостяк» стал Михаил Белянин. Он заменил Никиту Добрынина, досрочно покинувшего проект из-за обнаруженного у него коронавируса. Белянин рассказал, что не смог отказаться от предложения продюсера Вячеслава Дусмухаметова:

Новость
Регина Тодоренко высказалась о шоу «Холостяк»
Естественно, я согласился, и уже вечером мне пришло сообщение: «Собирай чемодан!» <...> «Холостяк» — это лучшее шоу на российском телевидении, его ждут, смотрят, и принять в нем участие — это очень круто.

«Холостяк» — российский аналог американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие. Героем восьмого сезона «Холостяка» стал рэпер Тимати, в сентябре расставшийся с возлюбленной и матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой.

4.9
Холостяк
2013/Россия16+реалити-шоу
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Михаил Белянин является ведущим программы «Новое утро». Первый выпуск «Холостяка» с участием Белянина зрители увидят 27 марта в 22.00 на канале ТНТ.

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