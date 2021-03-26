Объявлен новый ведущий «Холостяка» с Тимати

Новым ведущим восьмого сезона шоу «Холостяк» стал Михаил Белянин. Он заменил Никиту Добрынина, досрочно покинувшего проект из-за обнаруженного у него коронавируса. Белянин рассказал, что не смог отказаться от предложения продюсера Вячеслава Дусмухаметова:
Естественно, я согласился, и уже вечером мне пришло сообщение: «Собирай чемодан!» <...> «Холостяк» — это лучшее шоу на российском телевидении, его ждут, смотрят, и принять в нем участие — это очень круто.
«Холостяк» — российский аналог американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие. Героем восьмого сезона «Холостяка» стал рэпер Тимати, в сентябре расставшийся с возлюбленной и матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой.
Михаил Белянин является ведущим программы «Новое утро». Первый выпуск «Холостяка» с участием Белянина зрители увидят 27 марта в 22.00 на канале ТНТ.