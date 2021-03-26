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26 марта 2021, Lenta.Ruновость

Джессика Альба ушла из кино из-за серьезных проблем со здоровьем

На пике карьеры актриса перестала участвовать в крупных проектах
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба рассказала, что на пике карьеры почти перестала сниматься в кино из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Romper. Звезда подчеркнула:

У моей матери диагностировали рак в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве меня часто госпитализировали.
Джессика Альба

39-летняя Альба отметила, что начала более серьезно относиться к своему состоянию после рождения дочери Онор в 2008 году. «В какой-то момент я поняла, что хочу жить, развиваться и проводить как можно больше времени с маленьким человеком, которого я привела в этот мир. Осознала, что здоровье — это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоров. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь», — поделилась Джессика.

Альба играла в сериале «Темный ангел», фильмах «Город грехов», «Лапочка», «Фантастическая четверка», «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» и «Удачи, Чак!». В 2011 году актриса основала компанию The Honest Company, производящую нетоксичные продукты. Альба продолжает периодически появляться на экранах (например, в 2019 году вышла лента «Клуб анонимных киллеров» с ее участием), однако она уже не снимается в громких блокбастерах.

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