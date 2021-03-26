Джессика Альба ушла из кино из-за серьезных проблем со здоровьем

У моей матери диагностировали рак в очень молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. Я выросла с хронической болезнью. До 11 лет мне сделали пять операций. У меня была хроническая аллергия, и в детстве меня часто госпитализировали.

39-летняя Альба отметила, что начала более серьезно относиться к своему состоянию после рождения дочери Онор в 2008 году. «В какой-то момент я поняла, что хочу жить, развиваться и проводить как можно больше времени с маленьким человеком, которого я привела в этот мир. Осознала, что здоровье — это важно. Я хотела, чтобы мой ребенок тоже был здоров. Ужасно сложно быть счастливым, когда ты болеешь», — поделилась Джессика.