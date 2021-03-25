Водонаева, Гогунский и Гренц на премьере «Годзиллы против Конга»

По сюжету картины, Годзилла и Конг встречаются в схватке. Тем временем организация, изучающая земную жизнь монстров, планирует раскрыть тайну происхождения этих созданий. В фильме сыграли Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл.