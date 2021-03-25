Водонаева, Гогунский и Гренц на премьере «Годзиллы против Конга»

В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» прошла премьера ленты «Годзилла против Конга». Показ американского боевика посетили певица Виктория Дайнеко, актеры Денис Косяков, Виталий Гогунский, Полина Гренц, рэпер Александр ST, экс-участница «Дома 2» Алена Водонаева, исполнитель Родион Газманов и другие знаменитости.
По сюжету картины, Годзилла и Конг встречаются в схватке. Тем временем организация, изучающая земную жизнь монстров, планирует раскрыть тайну происхождения этих созданий. В фильме сыграли Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл.
«Годзилла против Конга» выходит в широкий российский прокат 25 марта.