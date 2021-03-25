Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки

В центре сюжета фильма по сценарию Анастасии Пальчиковой — Вова и Лена Ломакины (Бондарчук и Хаматова). В ресторане, где муж и жена отмечают 20-летие брака, происходит вооруженное нападение, во время которого главная героиня спасает ребенка и останавливает террориста. Это событие меняет жизнь пары. Хаматова отмечает: