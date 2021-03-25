Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки

В Москве стартовали съемки драмы Алексея Смирнова «Подвиг». Главные роли в картине получили Федор Бондарчук и Чулпан Хаматова.
В центре сюжета фильма по сценарию Анастасии Пальчиковой — Вова и Лена Ломакины (Бондарчук и Хаматова). В ресторане, где муж и жена отмечают 20-летие брака, происходит вооруженное нападение, во время которого главная героиня спасает ребенка и останавливает террориста. Это событие меняет жизнь пары. Хаматова отмечает:
Это история на глазах меняющейся роли женщины в отдельно взятой семье. Мы видим, как на эти изменения реагирует сама героиня, близкие, ее окружение. И за этим крайне интересно наблюдать.
В ленте также снимаются Полина Гухман, Севастьян Бугаев, Николай Фоменко, Александр Молочников и другие.
Дата премьеры драмы «Подвиг» пока не сообщается.