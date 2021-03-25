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25 марта 2021, Lenta.Ruновость

СМИ: российский телеканал решил вернуть «Дом 2» в эфир

Проект перестал выходить на ТНТ в конце 2020 года
Ольга Бузова в шоу «Дом 2»

Реалити-шоу «Дом 2», о закрытии которого стало известно в конце 2020 года, вернется на экраны. Подробности будущего передачи раскрыл журнал StarHit, ссылаясь на собственный источник.

По данным издания, транслировать передачу будет российский телеканал «Ю». Новые выпуски телепроекта выйдут в эфир в середине или конце апреля. Ожидается, что сотрудничать с реалити-шоу будут «всем известные ведущие».

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Кроме того, к съемкам решили привлечь не только новых, но и старых участников. «Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только "зеленые" участники, поэтому позвали звездных "старичков"», — добавил источник.

Ранее в марте телеведущая Ольга Бузова объявила о том, что «Дом 2» вернется в эфир весной 2021 года. Съемки также планировалось возобновить в середине февраля, однако они оказались сорваны. Сообщалось, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, который, как писали СМИ, планировал транслировать шоу. Участников проекта тогда заставили выселиться с площадки.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над передачей «Дом 2» в конце декабря 2020 года. Закрытие проекта, выходившего с 2004 года, объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу, в котором участники строили любовь и отношения, вышел на ТНТ 30 декабря.

1.5
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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