СМИ: российский телеканал решил вернуть «Дом 2» в эфир

Реалити-шоу «Дом 2», о закрытии которого стало известно в конце 2020 года, вернется на экраны. Подробности будущего передачи раскрыл журнал StarHit, ссылаясь на собственный источник.
По данным издания, транслировать передачу будет российский телеканал «Ю». Новые выпуски телепроекта выйдут в эфир в середине или конце апреля. Ожидается, что сотрудничать с реалити-шоу будут «всем известные ведущие».
Ранее в марте телеведущая Ольга Бузова объявила о том, что «Дом 2» вернется в эфир весной 2021 года. Съемки также планировалось возобновить в середине февраля, однако они оказались сорваны. Сообщалось, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с телеканалом СТС Love, который, как писали СМИ, планировал транслировать шоу. Участников проекта тогда заставили выселиться с площадки.
ТНТ официально объявил о прекращении работы над передачей «Дом 2» в конце декабря 2020 года. Закрытие проекта, выходившего с 2004 года, объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу, в котором участники строили любовь и отношения, вышел на ТНТ 30 декабря.