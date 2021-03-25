Роберт Дауни-мл. едва не погиб из-за прыжка с парашютом

Американский актер Роберт Дауни-мл. рассказал о произошедшем с ним инциденте. По словам звезды фильмов Marvel, он едва не погиб во время прыжка с парашютом. В интервью для «Вечернего шоу со Стивеном Колбером» 55-летний артист признался, что раньше любил приключения, однако в последнее время стал более осторожным. Он вспомнил, как во время скайдайвинга пролетел 3,6 км в свободном падении, и зарекся заниматься этим видом спорта: