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25 марта 2021, Lenta.Ruновость

Роберт Дауни-мл. едва не погиб из-за прыжка с парашютом

Актер вспомнил, как во время скайдайвинга пролетел 3,6 км в свободном падении
Роберт Дауни-мл. | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Роберт Дауни-мл. рассказал о произошедшем с ним инциденте. По словам звезды фильмов Marvel, он едва не погиб во время прыжка с парашютом. В интервью для «Вечернего шоу со Стивеном Колбером» 55-летний артист признался, что раньше любил приключения, однако в последнее время стал более осторожным. Он вспомнил, как во время скайдайвинга пролетел 3,6 км в свободном падении, и зарекся заниматься этим видом спорта:

У меня перекрутились стропы парашюта. Было не очень весело. Зато какое было счастье, когда парашют все же раскрылся, а я понял, что не разобьюсь о землю на полной скорости.
Роберт Дауни-мл.

Роберт Дауни-мл. играл Железного человека в фильмах по комиксам Marvel. Последней лентой с участием актера стала «Мстители: Финал». Осенью 2020 года артист подтвердил, что не вернется в киновселенную в образе супергероя.

Также Дауни-мл. снимался в картинах «Шерлок Холмс», «Судья», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Напомним, за роль в последней он был выдвинут на антипремию «Золотая малина» как худший актер.

От Чаплина до Железного человека
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