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25 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии

Создатель «Полицейского с Рублевки» Илья Куликов работает над новым фильмом
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46
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46
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Режиссер сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Аль-капотня» Илья Куликов в качестве продюсера и сценариста работает над новогодней комедией «Снегурочка против всех». Кресло постановщика заняла Полина Ануфриева, вместе с Куликовым ранее снявшая многосерийную драму «Учителя». Роли в новой картине исполняют Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Анжелика Каширина, Анна Антонова и другие.

В центре сюжета новогодней ленты — бизнесмен Евгений Васин (Воля). Он обладает гениальным умом и скверным характером, превращающим жизнь его близких и сотрудников в ад. В канун Нового года герой сбивает на авто Деда Мороза (Хаев), крадет елку и скрывается с места ДТП. В наказание сказочный волшебник переселяет душу Васина в тело Снегурочки (Сысоева). Куликов рассказал:

«Снегурочка против всех» — это одновременно и смешная комедия, к которым привыкли поклонники нашего творчества, и новогодняя притча в духе «Рождественской песни» Чарльза Диккенcа.
Илья Куликов

Съемки ленты стартовали в феврале и завершатся в начале апреля. Комедия «Снегурочка против всех» выйдет в прокат 30 декабря 2021 года.

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