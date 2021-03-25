Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии

Режиссер сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Аль-капотня» Илья Куликов в качестве продюсера и сценариста работает над новогодней комедией «Снегурочка против всех». Кресло постановщика заняла Полина Ануфриева, вместе с Куликовым ранее снявшая многосерийную драму «Учителя». Роли в новой картине исполняют Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Анжелика Каширина, Анна Антонова и другие.
В центре сюжета новогодней ленты — бизнесмен Евгений Васин (Воля). Он обладает гениальным умом и скверным характером, превращающим жизнь его близких и сотрудников в ад. В канун Нового года герой сбивает на авто Деда Мороза (Хаев), крадет елку и скрывается с места ДТП. В наказание сказочный волшебник переселяет душу Васина в тело Снегурочки (Сысоева). Куликов рассказал:
«Снегурочка против всех» — это одновременно и смешная комедия, к которым привыкли поклонники нашего творчества, и новогодняя притча в духе «Рождественской песни» Чарльза Диккенcа.
Съемки ленты стартовали в феврале и завершатся в начале апреля. Комедия «Снегурочка против всех» выйдет в прокат 30 декабря 2021 года.