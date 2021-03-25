Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии

В центре сюжета новогодней ленты — бизнесмен Евгений Васин (Воля). Он обладает гениальным умом и скверным характером, превращающим жизнь его близких и сотрудников в ад. В канун Нового года герой сбивает на авто Деда Мороза (Хаев), крадет елку и скрывается с места ДТП. В наказание сказочный волшебник переселяет душу Васина в тело Снегурочки (Сысоева). Куликов рассказал: