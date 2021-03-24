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24 марта 2021, Газета.Ruновость

Звезда «Сватов» ответила на вопрос о премьере седьмого сезона

Анна Кошмал опровергла слухи о дате выхода новых серий популярного ситкома

Анна Кошмал, которая играет внучку главных героев Женю в комедийном сериале «Сваты», ответила на вопрос о съемках седьмого сезона ситкома. Отвечая на вопросы подписчиков своего инстаграм-аккаунта, она призналась, что сезон еще не досняли.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летняя актриса рассказала в сториз:

Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить и выпустить седьмой сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, вы сразу об этом узнаете.
Анна Кошмал

Она также опровергла слухи о том, что премьера седьмого сезона состоится 4 июня 2021 года.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Главные роли в нем исполняют Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Анатолий Васильев. Премьера шестого сезона ситкома состоялась в 2013 году. 

Новый сезон авторы сериала планировали доснять в 2020 году, однако съемки пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
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