Звезда «Сватов» ответила на вопрос о премьере седьмого сезона

Анна Кошмал, которая играет внучку главных героев Женю в комедийном сериале «Сваты», ответила на вопрос о съемках седьмого сезона ситкома. Отвечая на вопросы подписчиков своего инстаграм-аккаунта, она призналась, что сезон еще не досняли.
26-летняя актриса рассказала в сториз:
Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить и выпустить седьмой сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, вы сразу об этом узнаете.
Она также опровергла слухи о том, что премьера седьмого сезона состоится 4 июня 2021 года.
Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Главные роли в нем исполняют Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Анатолий Васильев. Премьера шестого сезона ситкома состоялась в 2013 году.
Новый сезон авторы сериала планировали доснять в 2020 году, однако съемки пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.