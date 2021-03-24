Бен Аффлек снимается у Джорджа Клуни: кадры с площадки

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Бен Аффлек был замечен на съемочной площадке драмы «Нежный бар», в которой исполняет одну из главных ролей. Папарацци сняли его в компании режиссера грядущей ленты, Джорджа Клуни.

Известно, что «Нежный бар» станет киноадаптацией одноименного автобиографического произведения Джона Джозефа Морингера, выпущенного в 2005 году. Сюжет книги строится вокруг мальчика-подростка, который в поисках давно пропавшего отца сближается со своим дядей и посетителями его бара.

Главного героя и его дядю в фильме сыграют Тай Шеридан и Бен Аффлек. Помимо них, роли в драме исполнят Лили Рэйб, Макс Казелла и другие.