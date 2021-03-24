19-летняя дочь Толкалиной пришла в шоу «Ты – топ-модель!»

По данным СМИ, Мария Михалкова-Кончаловская стала участницей нового шоу «Ты – топ-модель!». «Это был невероятный опыт. Я приду к ним и в следующем году», — цитирует 19-летнюю дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной портал «Вокруг ТВ». Судя по всему, девушка уже выбыла из конкурса.
Первый выпуск шоу «Ты – топ-модель!» вышел на экраны 21 марта. Проект стал российской адаптацией передачи «Топ-модель по-американски». По условиям реалити-шоу, участниц ждут сложные испытания — как физические, так и эмоциональные, в результате которых они преобразятся и получат шанс стать профессиональными моделями.
Ведущими программы стали Анастасия Решетова, Гоша Карцев и Александр Гудков.
Отметим, что Мария Михалкова-Кончаловская в 2020 году дебютировала в кино. Она вместе с мамой появилась в картине «Ключ времени».