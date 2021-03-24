19-летняя дочь Толкалиной пришла в шоу «Ты – топ-модель!»

Первый выпуск шоу «Ты – топ-модель!» вышел на экраны 21 марта. Проект стал российской адаптацией передачи «Топ-модель по-американски». По условиям реалити-шоу, участниц ждут сложные испытания — как физические, так и эмоциональные, в результате которых они преобразятся и получат шанс стать профессиональными моделями.