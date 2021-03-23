Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильме

Речь идет о картине «Затерянный город Д». Известно, что лента расскажет о писательнице, которая ведет аскетичный образ жизни, и мужчине-модели, снявшемся для обложки ее книги. По сюжету, главным героям предстоит внезапно оказаться в джунглях, где они столкнутся с различными испытаниями. В комедийном боевике, кроме Рэдклиффа, роли исполнят Сандра Буллок, Ченнинг Татум, а также Да’Вин Джой Рэндольф и Патти Харрисон.