Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильме

Известный по роли волшебника Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе британский актер Дэниэл Рэдклифф сыграет злодея в новом фильме, сообщает Deadline.
Речь идет о картине «Затерянный город Д». Известно, что лента расскажет о писательнице, которая ведет аскетичный образ жизни, и мужчине-модели, снявшемся для обложки ее книги. По сюжету, главным героям предстоит внезапно оказаться в джунглях, где они столкнутся с различными испытаниями. В комедийном боевике, кроме Рэдклиффа, роли исполнят Сандра Буллок, Ченнинг Татум, а также Да’Вин Джой Рэндольф и Патти Харрисон.
Отмечается, что режиссерами картины выступят братья Аарон и Адам Ни, снимавшие фильмы «Банда грабителей» и «Последний романтик».
Рэдклифф играл также в лентах «Человек — швейцарский нож», «Пушки Акимбо», «Побег из Претории». Актер, кроме того, снимается в сериале «Чудотворцы».
Премьера «Затерянного города Д» назначена на первую половину 2022 года.