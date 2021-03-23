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23 марта 2021, Lenta.Ruновость

Исполнитель роли Гарри Поттера сыграет злодея в новом фильме

Дэниэл Рэдклифф снимется в ленте «Затерянный город Д» вместе с Сандрой Буллок
Дэниэл Рэдклифф | Источник: Legion-Media.ru

Известный по роли волшебника Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе британский актер Дэниэл Рэдклифф сыграет злодея в новом фильме, сообщает Deadline.

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Речь идет о картине «Затерянный город Д». Известно, что лента расскажет о писательнице, которая ведет аскетичный образ жизни, и мужчине-модели, снявшемся для обложки ее книги. По сюжету, главным героям предстоит внезапно оказаться в джунглях, где они столкнутся с различными испытаниями. В комедийном боевике, кроме Рэдклиффа, роли исполнят Сандра Буллок, Ченнинг Татум, а также Да’Вин Джой Рэндольф и Патти Харрисон.

Отмечается, что режиссерами картины выступят братья Аарон и Адам Ни, снимавшие фильмы «Банда грабителей» и «Последний романтик».

Рэдклифф играл также в лентах «Человек — швейцарский нож», «Пушки Акимбо», «Побег из Претории». Актер, кроме того, снимается в сериале «Чудотворцы».

Премьера «Затерянного города Д» назначена на первую половину 2022 года.

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