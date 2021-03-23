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23 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок

Актеры снимаются в новом фильме «Здоровый человек»
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17
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17
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В Москве стартовали съемки драмы «Здоровый человек» Петра Тодоровского-мл. («Полет»). Главные роли в дебютной полнометражной картине режиссера исполняют Никита ЕфремовИрина Старшенбаум и Дарья Балабанова.

В центре сюжета драмы — ведущий спортивных новостей и семьянин Егор (Ефремов), который столкнулся с кризисом среднего возраста. Чужая трагедия заставляет его переосмыслить собственную жизнь, однако обретение нового предназначения дорого обходится: герой теряет работу и оказывается на грани развода с женой (Старшенбаум). Ефремов отметил:

Меня сразу в сценарии что-то зацепило, но я не мог понять, что. Мне потребовалось прочитать его несколько раз, чтобы он в меня проник.
Никита Ефремов

Старшенбаум, в свою очередь, подчеркнула, что давно хотела поработать с Петром Тодоровским-мл.: «Я особенно счастлива, что мне удалось попасть именно в эту историю. Это действительно уникальный материал, история о честности, о том, как сделать себя лучше, как работать над собой и жить в этом мире».

Продюсерами фильма стали Валерий Федорович, Евгений Никишов. Художественным руководителем ленты выступает Борис Хлебников. Съемки картины будут проходить до мая. Премьера драмы «Здоровый человек» запланирована на 2023 год.

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