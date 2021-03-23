Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок

В центре сюжета драмы — ведущий спортивных новостей и семьянин Егор (Ефремов), который столкнулся с кризисом среднего возраста. Чужая трагедия заставляет его переосмыслить собственную жизнь, однако обретение нового предназначения дорого обходится: герой теряет работу и оказывается на грани развода с женой (Старшенбаум). Ефремов отметил:

Меня сразу в сценарии что-то зацепило, но я не мог понять, что. Мне потребовалось прочитать его несколько раз, чтобы он в меня проник.

Старшенбаум, в свою очередь, подчеркнула, что давно хотела поработать с Петром Тодоровским-мл.: «Я особенно счастлива, что мне удалось попасть именно в эту историю. Это действительно уникальный материал, история о честности, о том, как сделать себя лучше, как работать над собой и жить в этом мире».