Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на комикс BRZRKR, авторство которого принадлежит актеру Киану Ривзу, писателю Мэтту Киндту и художнику Рону Гарни. Об этом сообщает Deadline. В центре сюжета истории — бессмертный воин и полубог, который проклят и вынужден творить зло.
Ривз сам сыграет в фильме-экранизации комикса, а также спродюсирует проект. Кроме того, Netflix планирует выпустить аниме-сериал по вселенной BRZRKR. В нем Ривз опять вернется к роли и озвучит своего персонажа.
Киану Ривз снимался в лентах «Дом у озера», «Сладкий ноябрь», «Константин: Повелитель тьмы», «Джон Уик», «Адвокат дьявола», серии фильмов «Матрица». На 2021 год намечена премьера четвертой части истории.
Даты выхода новых фильма и сериала пока неизвестны.