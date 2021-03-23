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23 марта 2021, Lenta.Ruновость

Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса

Netflix планирует снять по вселенной BRZRKR полнометражный игровой фильм и аниме-сериал
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на комикс BRZRKR, авторство которого принадлежит актеру Киану Ривзу, писателю Мэтту Киндту и художнику Рону Гарни. Об этом сообщает Deadline. В центре сюжета истории — бессмертный воин и полубог, который проклят и вынужден творить зло.

Ривз сам сыграет в фильме-экранизации комикса, а также спродюсирует проект. Кроме того, Netflix планирует выпустить аниме-сериал по вселенной BRZRKR. В нем Ривз опять вернется к роли и озвучит своего персонажа.

Киану Ривз снимался в лентах «Дом у озера», «Сладкий ноябрь», «Константин: Повелитель тьмы», «Джон Уик», «Адвокат дьявола», серии фильмов «Матрица». На 2021 год намечена премьера четвертой части истории.

Даты выхода новых фильма и сериала пока неизвестны.

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