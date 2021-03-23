Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на комикс BRZRKR, авторство которого принадлежит актеру Киану Ривзу , писателю Мэтту Киндту и художнику Рону Гарни. Об этом сообщает Deadline. В центре сюжета истории — бессмертный воин и полубог, который проклят и вынужден творить зло.

Ривз сам сыграет в фильме-экранизации комикса, а также спродюсирует проект. Кроме того, Netflix планирует выпустить аниме-сериал по вселенной BRZRKR. В нем Ривз опять вернется к роли и озвучит своего персонажа.