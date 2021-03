Илья Найшуллер: «Какими бы ни были трюки, это все финтифлюшки»

Почему, скажем, в хорроре все начинается с убийства? По крайней мере, если говорить о простых хоррорах. В интеллигентных случается по-другому, хотя вот мой любимый It Follows (в российском прокате — « Оно », прим. ред.) тоже начинается с трупа на пляже. Это обещание на будущее, потом режиссер полчаса или 40 минут занимается тем, что расставляет фигурки на шахматную доску. Если ты вспомнишь свои любимые фильмы, в 95 процентах случаев они, наверно, будут начинаться с грэбберов.

С Сашей Бортич я работал на « Я худею », мы друзья, и вспомнил, что у нее в Instagram когда-то был пост о походе на концерт System of a Down. И я подумал: так она рокерша, ей, наверно, будет интересно, в такую авантюру она впишется. Что и произошло.

Если серьезно, мне кажется, был шанс у Данкана Джонса с «Варкрафтом». Теперь реальный шанс у Кантемира (Балагов снимает для HBO пилот сериала The Last of Us, основанного на одноименной игре, — прим. ред.). Мне кажется, там все сходится, будет бомба.