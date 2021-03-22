Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова

На НТВ показали очередной выпуск шоу «Маска»: на этот раз проект покинула Розовая Пантера. Члены жюри ожидали увидеть под маской Яну Рудковскую, Валю Карнавал, Аделину Сотникову или Татьяну Навку, но оказалось, что в костюме выступала Ольга Бузова.
Филипп Киркоров, являющийся одним из судей проекта, похвалил певицу, чью личность никто не смог угадать: «Как ты нас всех обманула! Ты потрясающе работала».
Бузова, в свою очередь, в шутку «обиделась» на исполнителя:
Мы с тобой дома поговорим, Филипп! Как ты меня, свою музу, свою девочку, свою принцессу не узнал? Я тебе давала подсказки.
Вокальное шоу «Маска» — российская версия южнокорейского проекта «Король певцов в масках» — выходит на НТВ. Участники — звезды российского кино, спорта, музыки и телевидения — скрываются за яркими костюмами и соревнуются в пении. Победителем первого сезона шоу стал Анатолий Цой.
Во втором сезоне к членам жюри — Валерии, Филиппу Киркорову, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу — присоединился Александр Ревва.