Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусом

Ведущий «Первого канала» Иван Ургант сообщил в твиттере, что заразился коронавирусом. Шоумен написал:
Проверка скорости твиттера. У меня ковид. Конец связи.
В комментариях многие поклонники развлекательного шоу «Вечерний Ургант» пожелали ведущему скорейшего выздоровления. Отметим, что с марта 2020 года программу долгое время снимали без зрителей из-за опасений в связи с распространением коронавируса. Ургант продолжал работать над передачей и во время пандемии. Съемки проходили в «Останкино».
Команда шоу подчеркивала, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, но ограничения необходимы для сохранения здоровья зрителей. Позже ограничения ослабили, разрешив съемки с участием аудитории в студии, но с уменьшенным числом зрителей.
Отметим, что ранее друг и коллега Урганта Владимир Познер сделал прививку от коронавируса. По словам журналиста, после вакцинации «Спутником V» он не заметил у себя негативных последствий.