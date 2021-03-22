Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусом

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Ведущий «Первого канала» Иван Ургант сообщил в твиттере, что заразился коронавирусом. Шоумен написал:

Проверка скорости твиттера. У меня ковид. Конец связи. Иван Ургант

В комментариях многие поклонники развлекательного шоу «Вечерний Ургант» пожелали ведущему скорейшего выздоровления. Отметим, что с марта 2020 года программу долгое время снимали без зрителей из-за опасений в связи с распространением коронавируса. Ургант продолжал работать над передачей и во время пандемии. Съемки проходили в «Останкино».

Команда шоу подчеркивала, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, но ограничения необходимы для сохранения здоровья зрителей. Позже ограничения ослабили, разрешив съемки с участием аудитории в студии, но с уменьшенным числом зрителей.