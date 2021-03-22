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22 марта 2021, Lenta.Ruновость

Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусом

Телеведущий рассказал об этом в твиттере
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Ведущий «Первого канала» Иван Ургант сообщил в твиттере, что заразился коронавирусом. Шоумен написал:

Проверка скорости твиттера. У меня ковид. Конец связи.
Иван Ургант
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В комментариях многие поклонники развлекательного шоу «Вечерний Ургант» пожелали ведущему скорейшего выздоровления. Отметим, что с марта 2020 года программу долгое время снимали без зрителей из-за опасений в связи с распространением коронавируса. Ургант продолжал работать над передачей и во время пандемии. Съемки проходили в «Останкино».

Команда шоу подчеркивала, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, но ограничения необходимы для сохранения здоровья зрителей. Позже ограничения ослабили, разрешив съемки с участием аудитории в студии, но с уменьшенным числом зрителей.

Отметим, что ранее друг и коллега Урганта Владимир Познер сделал прививку от коронавируса. По словам журналиста, после вакцинации «Спутником V» он не заметил у себя негативных последствий.

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