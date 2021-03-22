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22 марта 2021, Lenta.Ruновость

Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»

Ранее организаторы конкурса отказались принимать композицию «Я научу тебя» коллектива «Галасы ЗМеста»

Белорусская группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для конкурса «Евровидение», на котором будет представлять свою страну. Об этом сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков в эфире телеканала СТВ.

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После того, как организаторы «Евровидения» отказались принимать предыдущую композицию под названием «Я научу тебя», группе позвонили и спросили, могут ли они написать еще одну. Бутаков рассказал:

Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано.

По словам лидера группы, две из этих песен они уже отправили организаторам конкурса. Он выразил мнение, что на этот раз какую-то из композиций должны принять для участия в соревновании. «Мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни», — поделился музыкант. На вопрос о нейтральности текстов в песнях Бутаков заявил, что «если захотят, то найдут все», однако подчеркнул, что «там вообще не про это».

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от участников из Белоруссии. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Видеозапись выступления коллектива с треком «Я научу тебя» была удалена с официального канала фестиваля в сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда Дмитрий Бутаков допустил, что Белоруссия может отказаться от участия в «Евровидении». Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни.

«Евровидение» должно пройти с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что мероприятие пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Россию на конкурсе представит певица Manizha с песней Russian Woman. Исполнительница набрала почти 40% зрительских голосов в ходе национального отбора, прошедшего в прямом эфире «Первого канала» вечером 8 марта. Чуть позже артистка пожаловалась Ксении Собчак на травлю, с которой столкнулась после победы на национальном отборе.

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