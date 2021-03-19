Арнольд Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян

Актер Арнольд Шварценеггер согласился защищать Землю от нападения инопланетян. Таким образом он отреагировал на шуточный опрос британского телеканала Blaze, по результатам которого именно 73-летнего артиста британцы выбрали в качестве лучшего кандидата «для истребления пришельцев».
В соцсетях он написал:
Я хочу поблагодарить людей за то, что доверились мне. Я готов служить.
Кроме исполнителя главной роли в «Терминаторе» в первую десятку потенциальных лидеров сопротивления землян вошли актеры Уилл Смит, Брюс Уиллис, Том Круз и Харрисон Форд, легендарный натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо, актрисы Сигурни Уивер и Джиллиан Андерсон, экс-президент США Дональд Трамп и первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Арнольд Шварценеггер по праву считается одной из самых знаковых звезд боевиков всех времен. Он снялся в таких блокбастерах, как «Правдивая ложь», «Вспомнить все», «Терминатор», «Коммандос». Также актер исполнил главные роли в комедиях «Близнецы», «Детсадовский полицейский» и «Джуниор».
Кроме этого, Шварценеггер занимал должность губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год.