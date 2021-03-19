Арнольд Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян

Арнольд Шварценеггер | Источник: Алексей Молчановский

Актер Арнольд Шварценеггер согласился защищать Землю от нападения инопланетян. Таким образом он отреагировал на шуточный опрос британского телеканала Blaze, по результатам которого именно 73-летнего артиста британцы выбрали в качестве лучшего кандидата «для истребления пришельцев».

В соцсетях он написал:

Я хочу поблагодарить людей за то, что доверились мне. Я готов служить. Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер по праву считается одной из самых знаковых звезд боевиков всех времен. Он снялся в таких блокбастерах, как «Правдивая ложь», «Вспомнить все», «Терминатор», «Коммандос». Также актер исполнил главные роли в комедиях «Близнецы», «Детсадовский полицейский» и «Джуниор».