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19 марта 2021, Газета.Ruновость

Арнольд Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян

73-летнего актера выбрали лидером сопротивления землян в шуточном опросе
Арнольд Шварценеггер | Источник: Алексей Молчановский

Актер Арнольд Шварценеггер согласился защищать Землю от нападения инопланетян. Таким образом он отреагировал на шуточный опрос британского телеканала Blaze, по результатам которого именно 73-летнего артиста британцы выбрали в качестве лучшего кандидата «для истребления пришельцев».

В соцсетях он написал:

Новость
Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас
Я хочу поблагодарить людей за то, что доверились мне. Я готов служить.
Арнольд Шварценеггер

Кроме исполнителя главной роли в «Терминаторе» в первую десятку потенциальных лидеров сопротивления землян вошли актеры Уилл Смит, Брюс Уиллис, Том Круз и Харрисон Форд, легендарный натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо, актрисы Сигурни Уивер и Джиллиан Андерсон, экс-президент США Дональд Трамп и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Арнольд Шварценеггер по праву считается одной из самых знаковых звезд боевиков всех времен. Он снялся в таких блокбастерах, как «Правдивая ложь», «Вспомнить все», «Терминатор», «Коммандос». Также актер исполнил главные роли в комедиях «Близнецы», «Детсадовский полицейский» и «Джуниор».

Кроме этого, Шварценеггер занимал должность губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год.

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