«Я бы никогда...»: 6 причин смотреть «Истории о нас» с Колокольниковым

1. Увидеть людей необычных профессий

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Что вы знаете о реставрации старых автомобилей? А о самостоятельной постройке лодки? Или поиске внеземных цивилизаций и теории палеоконтакта? Документальный проект «Истории о нас» канала History, стартовавший на видеосервисе Wink, рассказывает о людях, которые не просто всем этим занимаются, а считают делом своей жизни.

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Подобные занятия и ремесла редко бывают прибыльными, но, когда у человека горят глаза, все остальное становится незначительным. Например, один из героев думал десять лет, прежде чем… Впрочем, узнаете, когда посмотрите! Преодоление трудностей на пути к редкой цели — не только сюжет из фильма или книги, но и реальная жизнь, которая зачастую оказывается интереснее вымысла. Именно поэтому создатели проекта решили сосредоточиться на неординарных личностях, самобытных талантах — от живописца-отшельника до реставратора автомобилей, от ученого, исследующего петроглифы, до шеф-повара, специализирующегося на необычных блюдах русской кухни.

Каждый из героев – не только талантливый мастер, но и по-настоящему интересная, эрудированная личность. С их помощью мне удалось по-новому взглянуть на некоторые факты из нашего общего прошлого и многое переосмыслить. Надеюсь, в сердцах зрителей их истории также найдут отклик. Юрий Колокольников, ведущий проекта

2. Получить новые удивительные знания за 3 минуты

Короткометражный формат «Историй о нас» — максимально комфортный, каждый выпуск длится всего несколько минут, поэтому в кадре — ничего лишнего, а только самая суть жизни героев и их занятий. Так можно узнать о происхождении и значении древних петроглифах или тонкостях приготовления круассана из картофеля за утренним кофе или послеобеденным перерывом в работе. Идеальный вариант для тех, кто всегда хотел посмотреть что-то познавательное, но не находил на это время в своем ежедневном расписании.

3. Отправиться с Юрием Колокольниковым туда, куда вы вряд ли доберетесь сами

Сопровождать и вести зрителей в захватывающем путешествии по неожиданным, малоизвестным, таинственным и труднодоступным локациям будет Юрий Колокольников — один из немногих российских актеров, кому удалось сделать карьеру в Голливуде (роль в «Игре престолов», съемки у Майкла Бэя и Кристофера Нолана). «Реализация такого проекта – процесс весьма трудоемкий. Подобно муравью, который пытается залезть в узкую трещину в стене, нам нужно добираться до таких мест, куда просто так попасть нельзя. Это всегда путешествие и испытание – в хорошем смысле слова», — рассказывает Юрий.

Поэтичное Канозеро, затерянное в лесах Кольского полуострова; вологодское село Маэкса, где словно остановилось время; степной аэродром Первушино под Уфой — даже если вы слышали об этих локациях, то вряд ли имели шанс там побывать. Но и мегаполисы «Истории о нас» не обходят стороной: так, например, Юрий проведет зрителей в реставрационный отдел Эрмитажа, обычно скрытый от посторонних глаз.

Я никогда бы не попал на самый крупный в Евразии радиотелескоп диаметром 600 метров, где люди «разговаривают с вечностью», каждый день изучая сигналы далеких галактик. Никогда бы не побывал на маленьком острове на севере России, где нашли наскальную живопись, которой 15 тысяч лет, и не провел бы там ночь в палатках. Вот эта фраза – «я бы никогда», – наверное, лучше всего описывает мои ощущения от участия в проекте. Юрий Колокольников

4. Прокачать эрудицию без занудства

Можете ли вы объяснить, чем иконы принципиально отличаются от обычных портретов? Знаете, где сегодня можно встретить кочевых казахов (вовсе не в Казахстане, как вы могли подумать)? Зачем нужны лазеры в музее? Какое будущее ждет современные компьютерные игры? Обо всем этом вам расскажут, а то, что можно показать — покажут в мини-фильмах «Истории о нас». Важно, что проект — поучительный, но не поучающий. Живая подача от первого лица и впечатляющие съемки делают просмотр увлекательным, а у зрителя пополняется багаж знаний, которыми очень хочется при случае поделиться с другими.

Юрий Колокольников

«Это одновременно и машина времени, и инструмент, расширяющий горизонты познания и позволяющий увидеть мир вокруг себя. Поскольку все мы живем на одной круглой планете, то мы многого не замечаем, со многими не успеваем встретиться и пообщаться. Наш проект дает возможность сконцентрироваться на истории, с которой ты, может быть, никогда бы и не столкнулся», — отмечает Юрий Колокольников.

5. Полюбить уроки истории (каких нам не хватало в школе!)

Давайте честно признаем — мало кто с радостью вспоминает школьные занятия по истории: что это все за даты, кто все эти люди, скорее бы перемена… Но летопись человеческого существования вовсе не ограничивается сухими перечислениями фактов и цифр, перечнями битв и списками событий. Историю можно изучать и через жизнь людей, она есть даже там, где ее не ожидаешь встретить и почувствовать: на кухне фешенебельного ресторана, на камнях крохотного островка и в мастерских полузабытых художников.

Наша цель – не пересказать учебник истории и даже не делать большие портретные интервью с героями. Мы создавали так называемые видео-зарисовки, короткие и емкие, стремились подчеркнуть значимость каждого отдельного человека – если вы любите свое дело и искренне ему преданы, это и есть ваш вклад в историю. Джорджина Седдон, History

Все эпизоды документального сериала воссоздают разные фрагменты истории: от зарождения наскальной живописи до этапов становления реалистичной компьютерной графики, а в центре роликов — люди, чьи необычные профессии и увлечения связаны с сохранением исторического наследия. Просто включите внимание и приготовьтесь видеть.

6. Заразиться желанием изменить свою жизнь

Многие из нас в детстве и юности хотели заниматься чем-то очень романтическим: пускай даже не в космос полететь, но хотя бы отважно путешествовать по диким местам, стирая белые пятна с карты мира. В комфортных офисах подобные мысли приходят на ум все реже, но «Истории о нас» могут стать неожиданным триггером и вдохновить вас — например, отправиться в экзотичное путешествие, заняться чем-то, о чем давно мечтали или и вовсе сменить род деятельности.

Проект « Истории о нас » объединил в себе людей, у которых есть как минимум одна общая черта – когда они говорят о своем любимом деле, у них буквально горят глаза. Это по-настоящему вдохновляет. Юрий Колокольников