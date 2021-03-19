Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент

Скарлетт Йоханссон в образе Наташи Романофф (Черной Вдовы)

Главный исполнительный директор компании The Walt Disney Боб Чапек рассказал, что решение о кинотеатральном прокате экранизации комикса «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли будет принято «в последнюю минуту» в зависимости от условий, диктуемых пандемией коронавируса.

Как сообщает Deadline, об этом Чапек заявил в телеобращении на фоне парка развлечений «Диснейленд», открывающегося с ограничениями в конце апреля. Он указал на то, что эпидемиологическая ситуация часто меняется:

Несколько недель назад кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса были закрыты. Теперь они внезапно открылись. Нужно еще посмотреть, как потенциальные кинозрители отреагируют на открытие, оставаться гибкими.

Лента, предположительно, станет последней для Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel. Как намекнула режиссер фильма Кейт Шортланд, место героини может занять другой персонаж — шпионка Елена Белова, роль которой в сольнике о Черной Вдове исполнила Флоренс Пью.