Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент

Главный исполнительный директор компании The Walt Disney Боб Чапек рассказал, что решение о кинотеатральном прокате экранизации комикса «Черная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли будет принято «в последнюю минуту» в зависимости от условий, диктуемых пандемией коронавируса.
Как сообщает Deadline, об этом Чапек заявил в телеобращении на фоне парка развлечений «Диснейленд», открывающегося с ограничениями в конце апреля. Он указал на то, что эпидемиологическая ситуация часто меняется:
Несколько недель назад кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса были закрыты. Теперь они внезапно открылись. Нужно еще посмотреть, как потенциальные кинозрители отреагируют на открытие, оставаться гибкими.
«Черная Вдова» — готовящийся к выходу сольный фильм о русской разведчице Наташе Романофф со сверхчеловеческими способностями. Лента расскажет о событиях, произошедших до встречи Черной Вдовы со Мстителями. В картине, помимо Йоханссон, сыграли Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс, Рэй Уинстон. Роль Наташи Романофф в детстве исполнила дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон.
Лента, предположительно, станет последней для Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel. Как намекнула режиссер фильма Кейт Шортланд, место героини может занять другой персонаж — шпионка Елена Белова, роль которой в сольнике о Черной Вдове исполнила Флоренс Пью.
Неоднократно переносившаяся премьера «Черной вдовы», по последним данным, запланирована в России на 6 мая. Ранее в Disney заявили, что не будут устраивать премьеру фильма онлайн.