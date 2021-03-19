Бывшая ведущая «Дома 2» обрадовалась закрытию шоу

Катя Жужа в шоу «Дом 2»

Одна из бывших ведущих реалити-шоу «Дом 2» Катя Жужа в интервью изданию StarHit призналась, что испытала радость от закрытия проекта. Отвечая на вопрос корреспондента о том, что она думает о прекращении съемок, Жужа заявила, что не смотрит телевизор, и добавила:

Но я рада, что мои дети не застанут эту передачу.

Говоря о конфликте с другой ведущей реалити-шоу, Ксенией Бородиной, с которой они не общаются несколько лет, Жужа сообщила, что никак не относится к бывшей коллеге. Она также подчеркнула, что не планирует мириться с Бородиной. «С возрастом все лишние люди в моей жизни отсеялись, чему я очень рада», — заключила звезда телестройки.

Отметим, в начале марта одна из ведущих «Дома 2» Ольга Бузова объявила о возвращении реалити-шоу в эфир. В середине февраля авторы программы уже обещали, что оно вернется на экраны, однако съемки были сорваны — участников заставили выселиться с площадки.

Как ранее писали СМИ, после закрытия проекта на ТНТ шоу должно было сменить формат и переехать на другой канал или платформу. Съемки планировали возобновить в середине февраля, однако этого не произошло. В сети появились сообщения о том, что работа над новым «Домом 2» сорвана, так как производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с каналом СТС Love. По неподтвержденным данным, именно там программу собирались транслировать в ближайшем будущем.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом в декабре 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества.