Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Бывшая ведущая «Дома 2» обрадовалась закрытию шоу

Телеканал ТНТ объявил о прекращении работы над проектом в конце 2020 года
Катя Жужа в шоу «Дом 2»

Одна из бывших ведущих реалити-шоу «Дом 2» Катя Жужа в интервью изданию StarHit призналась, что испытала радость от закрытия проекта. Отвечая на вопрос корреспондента о том, что она думает о прекращении съемок, Жужа заявила, что не смотрит телевизор, и добавила:

Но я рада, что мои дети не застанут эту передачу.

Говоря о конфликте с другой ведущей реалити-шоу, Ксенией Бородиной, с которой они не общаются несколько лет, Жужа сообщила, что никак не относится к бывшей коллеге. Она также подчеркнула, что не планирует мириться с Бородиной. «С возрастом все лишние люди в моей жизни отсеялись, чему я очень рада», — заключила звезда телестройки.

Новость
Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания

Отметим, в начале марта одна из ведущих «Дома 2» Ольга Бузова объявила о возвращении реалити-шоу в эфир. В середине февраля авторы программы уже обещали, что оно вернется на экраны, однако съемки были сорваны — участников заставили выселиться с площадки.

Как ранее писали СМИ, после закрытия проекта на ТНТ шоу должно было сменить формат и переехать на другой канал или платформу. Съемки планировали возобновить в середине февраля, однако этого не произошло. В сети появились сообщения о том, что работа над новым «Домом 2» сорвана, так как производственная компания не пришла к соглашению по финансированию телепроекта с каналом СТС Love. По неподтвержденным данным, именно там программу собирались транслировать в ближайшем будущем.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом в декабре 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества.

Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года. Его ведущими в разные годы, помимо Бузовой и Бородиной, были Ксения Собчак, Влад Кадони и Ольга Орлова. Катя Жужа пришла в «Дом 2» в качестве участницы, а затем стала одной из ведущих проекта. В 2018 году она ушла из шоу. Последний эпизод проекта вышел в эфир 30 декабря 2020 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дом 2
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Участников «Дома 2» заставили выселиться с площадки
Вместо «Дома 2»: 9 необычных реалити-шоу про любовь и свидания
Бузова и Гудков озвучили мультфильм про оборотня
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
Бузова хочет вести шоу «Последний герой»
Создатель «Дома 2» решил выкупить проект у ТНТ
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Стали известны причины закрытия «Дома 2»
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Названы победители «Ледникового периода»
Бузова и Бородина расплакались, объявляя о закрытии «Дома 2»
Бузова и Собчак попрощались с «Домом 2»
Гагарина, Семенович, Лорак снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»
Бузова попросила ТНТ построить ей дом
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
Алена Водонаева запустила собственное онлайн-шоу
Бузова и Долина пришли в шоу про звезд 90-х: фото со съемок
Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»
Ольга Бузова пришла в шоу «Модель XL»
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Звезда «Кухни» довела Навку до слез на съемках шоу
СМИ: у «Дома 2» появилась новая ведущая
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
«Дом 2» закрывает площадку на Сейшельских островах
Бузовой предстоит операция из-за участия в «Ледниковом периоде»
Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов»
Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»
Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома 2»
Гузеева отреагировала на слух о том, что станет ведущей «Дома 2»
Водонаева призналась, что ей стыдно за участие в «Доме 2»
В «Дом 2» ищут нового ведущего
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ
Любовь Успенская ради Яббарова пришла на «Дом 2»
Бузова в рыжем парике сыграла Бузильду в сериале
Названа новая ведущая «Дома 2»
Бузова раскрыла секрет популярности «Дома 2»
Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Бузова и Лолита вместе снялись в шоу «Студия Союз»
Создатель «Дома 2» рассказал Собчак, какая Бузова на самом деле
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным
Бузова показала фото со съемок нового шоу Степаненко
Новые трейлеры
Чикатило
Тизер
Рассказ служанки
Трейлер (дубл.)
Мой год в Нью-Йорке
Дублированный трейлер
Преступление
Трейлер
Кролик Питер 2
Дублированный трейлер №2
Отец
Дублированный трейлер
Поколение Вояджер
Дублированный трейлер
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Родстеру BMW Z1 исполняется 35 лет (архивные фото) Обогнавший свое время уникальный спорткар отмечает юбилей
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 349
Обязанности хозяина дома 169
Подскажите кто был доволен тактичностью врача, с которым можно прийти выбрать д 127
Дороги, которые мы выбираем. Абхазия. 118
Леди
Прилучный впервые вышел в свет с Мирославой Карпович Артисты вместе посетили закрытую вечеринку
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь