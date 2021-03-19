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19 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере

В Москве состоялся показ ленты «Мой год в Нью-Йорке»
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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

18 марта московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера фильма Филиппа Фалардо «Мой год в Нью-Йорке» с Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли в главных ролях. Показ картины посетили дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская, а также Саша Лусс, Янина Студилина, Денис Шведов, Анжелика Каширина, Роман Прыгунов, Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Полина Аскери, Рената Пиотровски и многие другие.

7.4
Мой год в Нью-Йорке
2020/Ирландия, Канада16+мелодрамакомедия
Моя оценка

Мероприятие было посвящено 55-летию кинотеатра «Иллюзион». Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко перед показом поздравила всех присутствующих с юбилеем:

18 марта 1966 года здесь прошел премьерный показ фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“». Мы счастливы, что этот кинотеатр сохранился и все это время был площадкой для показа премьер и архивного кино — наследия отечественной кинематографии.

Картина «Мой год в Нью-Йорке» рассказывает о девушке Джоанн, которая устраивается ассистенткой в литературное агентство и оказывается в сердце богемного Нью-Йорка 1990-х. Героиня разрывается между карьерой, мужчинами и мечтой стать писательницей. Неожиданно разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке, принадлежащий самому известному писателю-отшельнику, великому Дж. Д. Сэлинджеру. 

В широкий прокат в России фильм выйдет 15 апреля.

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