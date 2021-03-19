Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере

Картина «Мой год в Нью-Йорке» рассказывает о девушке Джоанн, которая устраивается ассистенткой в литературное агентство и оказывается в сердце богемного Нью-Йорка 1990-х. Героиня разрывается между карьерой, мужчинами и мечтой стать писательницей. Неожиданно разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке, принадлежащий самому известному писателю-отшельнику, великому Дж. Д. Сэлинджеру.