Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович

В канадском Ванкувере начались съемки новой игровой картины кинокомпании Disney «Питер Пэн и Венди», сообщает портал Collider.
На данный момент известно, что в фильме снимутся Александр Молони и Эвер Андерсон (дочь Миллы Йовович и Пола У. С. Андерсона), которых утвердили на ключевые роли Питера Пэна и Венди соответственно. Фею Динь-Динь сыграет Яра Шахиди, Капитана Крюка — Джуд Лоу.
Как сообщается в релизе, к касту также присоединились Джим Гэффиган («Тесла») в роли Сми, Алан Тьюдик («Засланец из космоса») в роли мистера Джорджа Дарлинга, а Молли Паркер в роли миссис Дарлинг.
В качестве режиссера проекта выступает постановщик и сценарист картин «История призрака», «Старик с пистолетом», «Пит и его дракон» Дэвид Лоури.
Первый диснеевский мультфильм «Питер Пэн» вышел в 1953 году. Картина была основана на сказке шотландского писателя Джеймса Барри. Ранее студия Disney выпустила киноадаптации своих анимационных лент «Дамбо», «Король Лев», «Аладдин» и других. В разработке, кроме «Питера Пэна и Венди», также находится фильм с живыми актерами «Русалочка». Главную роль в нем сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли.
Ожидается, что премьера картины состоится в 2022 году на сайте потокового сервиса Disney Plus.