Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович

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В канадском Ванкувере начались съемки новой игровой картины кинокомпании Disney «Питер Пэн и Венди», сообщает портал Collider.

Как сообщается в релизе, к касту также присоединились Джим Гэффиган («Тесла») в роли Сми, Алан Тьюдик («Засланец из космоса») в роли мистера Джорджа Дарлинга, а Молли Паркер в роли миссис Дарлинг.

По сюжету картины, родители Венди собираются отправить ее в интернат. Чтобы избежать этой участи, девушка и два ее младших брата отправляются в волшебную страну Нетландию.

Первый диснеевский мультфильм «Питер Пэн» вышел в 1953 году. Картина была основана на сказке шотландского писателя Джеймса Барри. Ранее студия Disney выпустила киноадаптации своих анимационных лент «Дамбо», «Король Лев», «Аладдин» и других. В разработке, кроме «Питера Пэна и Венди», также находится фильм с живыми актерами «Русалочка». Главную роль в нем сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли.