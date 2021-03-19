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19 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович

Работа над игровым фильмом «Питер Пэн и Венди» будет проходить в Канаде
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10
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10
фотографий

В канадском Ванкувере начались съемки новой игровой картины кинокомпании Disney «Питер Пэн и Венди», сообщает портал Collider.

На данный момент известно, что в фильме снимутся Александр Молони и Эвер Андерсон (дочь Миллы Йовович и Пола У. С. Андерсона), которых утвердили на ключевые роли Питера Пэна и Венди соответственно. Фею Динь-Динь сыграет Яра Шахиди, Капитана Крюка — Джуд Лоу.

Как сообщается в релизе, к касту также присоединились Джим Гэффиган («Тесла») в роли Сми, Алан Тьюдик («Засланец из космоса») в роли мистера Джорджа Дарлинга, а Молли Паркер в роли миссис Дарлинг.

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По сюжету картины, родители Венди собираются отправить ее в интернат. Чтобы избежать этой участи, девушка и два ее младших брата отправляются в волшебную страну Нетландию.

В качестве режиссера проекта выступает постановщик и сценарист картин «История призрака», «Старик с пистолетом», «Пит и его дракон» Дэвид Лоури.

Первый диснеевский мультфильм «Питер Пэн» вышел в 1953 году. Картина была основана на сказке шотландского писателя Джеймса Барри. Ранее студия Disney выпустила киноадаптации своих анимационных лент «Дамбо», «Король Лев», «Аладдин» и других. В разработке, кроме «Питера Пэна и Венди», также находится фильм с живыми актерами «Русалочка». Главную роль в нем сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли.

Ожидается, что премьера картины состоится в 2022 году на сайте потокового сервиса Disney Plus.

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