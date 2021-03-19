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19 марта 2021, Lenta.Ruновость

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в очном формате

Организаторы особо отмечают, что вариант с участием в церемонии по видеосвязи не предусмотрен
Премия Оскар | Источник: Legion-Media.ru

93-я церемония вручения кинопремии «Оскар», которая должна состояться 25 апреля, пройдет в очном формате в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на открытое письмо организаторов мероприятия номинантам.

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Ответственные за проведение церемонии пообещали, что она состоится в безопасном для участников формате. Так, на мероприятии будет организована система экспресс ПЦР-тестов на коронавирус, а участники будут обязаны соблюдать определенные инструкции в зависимости от того, откуда они прибыли на «Оскар». При этом организаторы мероприятия особо отмечают, что вариант с участием в церемонии по Zoom не предусмотрен.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 93-ю премию «Оскар». Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас огласили имена кандидатов во время трансляции. 

Отметим, что лента «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского, ранее вошедшие в шорт-лист претендентов, не попали в число номинантов в категориях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший документальный полнометражный фильм» соответственно. 

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