Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

На второй строчке расположился Адам Уэст, воплотивший образ супергероя в телесериале «Бэтмен», выходившем с 1966 по 1968 год, и полнометражном одноименном фильме 1966 года.

На последней строчке в десятке игравших персонажа кинозвезд расположился Дэвид Мазоуз. Он появился в роли молодого Брюса Уэйна в сериале Netflix «Готэм».

Бэтмен (Темный рыцарь) — один из самых популярных героев комиксов издательства DC Comics, который впервые вышел в мае 1939 года. История Бэтмена была не раз представлена на большом экране — в основном работами Тима Бертона и Кристофера Нолана. Впервые его сыграл Льюис Уилсон в фантастическом сериале Ламберта Хилльера «Бэтмен» в 1943 году.

В середине марта 2021 года стало известно, что режиссер Мэтт Ривз завершил съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера новой картины о супергерое запланирована на 3 марта 2022 года.