Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино

Эксперты журнала NME назвали актера Кристиана Бэйла лучшим исполнителем роли Бэтмена в экранизациях комиксов о супергерое. Актер играл человека — летучую мышь в трилогии Кристофера Нолана — лентах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
На второй строчке расположился Адам Уэст, воплотивший образ супергероя в телесериале «Бэтмен», выходившем с 1966 по 1968 год, и полнометражном одноименном фильме 1966 года.
На третьем месте списка — Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости» и выходящем на экраны 18 марта супергеройском боевике «Лига справедливости Зака Снайдера».
Кроме того, в список лучших актеров, исполнивших роль Темного рыцаря, попали Вэл Килмер («Бэтмен навсегда»), Майкл Китон («Бэтмен», «Бэтмен возвращается»), Джордж Клуни («Бэтмен и Робин»).
На последней строчке в десятке игравших персонажа кинозвезд расположился Дэвид Мазоуз. Он появился в роли молодого Брюса Уэйна в сериале Netflix «Готэм».
Бэтмен (Темный рыцарь) — один из самых популярных героев комиксов издательства DC Comics, который впервые вышел в мае 1939 года. История Бэтмена была не раз представлена на большом экране — в основном работами Тима Бертона и Кристофера Нолана. Впервые его сыграл Льюис Уилсон в фантастическом сериале Ламберта Хилльера «Бэтмен» в 1943 году.
В середине марта 2021 года стало известно, что режиссер Мэтт Ривз завершил съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера новой картины о супергерое запланирована на 3 марта 2022 года.