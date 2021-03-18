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18 марта 2021, Газета.Ruновость

Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино

Журнал NME опубликовал рейтинг исполнителей роли Темного рыцаря
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7
фотографий
7
фотографий

Эксперты журнала NME назвали актера Кристиана Бэйла лучшим исполнителем роли Бэтмена в экранизациях комиксов о супергерое. Актер играл человека — летучую мышь в трилогии Кристофера Нолана — лентах «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

На второй строчке расположился Адам Уэст, воплотивший образ супергероя в телесериале «Бэтмен», выходившем с 1966 по 1968 год, и полнометражном одноименном фильме 1966 года.

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На третьем месте списка — Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости» и выходящем на экраны 18 марта супергеройском боевике «Лига справедливости Зака Снайдера».

Кроме того, в список лучших актеров, исполнивших роль Темного рыцаря, попали Вэл КилмерБэтмен навсегда»), Майкл КитонБэтмен», «Бэтмен возвращается»), Джордж КлуниБэтмен и Робин»).

На последней строчке в десятке игравших персонажа кинозвезд расположился Дэвид Мазоуз. Он появился в роли молодого Брюса Уэйна в сериале Netflix «Готэм».

Бэтмен (Темный рыцарь) — один из самых популярных героев комиксов издательства DC Comics, который впервые вышел в мае 1939 года. История Бэтмена была не раз представлена на большом экране — в основном работами Тима Бертона и Кристофера Нолана. Впервые его сыграл Льюис Уилсон в фантастическом сериале Ламберта Хилльера «Бэтмен» в 1943 году.

В середине марта 2021 года стало известно, что режиссер Мэтт Ривз завершил съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Премьера новой картины о супергерое запланирована на 3 марта 2022 года.

Бэтмен
2022/США16+драмабоевиккриминал
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