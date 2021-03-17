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17 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Мария Миронова представила в Москве фильм с Камбербэтчем

Актриса исполнила одну из ключевых ролей в триллере «Игры шпионов»
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В кинотеатре «Москва» прошла премьера шпионского триллера Доминика Кука «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Остросюжетную картину российским зрителям представила Мария Миронова, исполнившая роль супруги одного из главных героев.

Показ посетили Кузьма СапрыкинВиктория ДайнекоСаша Лусс, Наталья Бардо, Валерия Дергилева, Екатерина Кабак и другие знаменитости.

5.9
Игры шпионов
2020/Великобритания16+драматриллер
Моя оценка

Сюжет ленты основан на реальной истории британского бизнесмена Гревилла Винна, который помог ЦРУ внедриться в ядерную программу Советского Союза во время Холодной войны. Британец и его источник, полковник ГРУ и шпион Олег Пеньковский, чьим позывным было слово «Айронбарк», предоставили руководству США данные о реальном военном потенциале СССР накануне Карибского кризиса 1962 года.

Камбербэтч не только сыграл главную роль в триллере, но и выступил в ней продюсером. Актеру пришлось экстремально похудеть ради некоторых сцен. В фильме также снялись Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе («МакМафия») и Энгус Райт («Ведьмы»).

Мировая премьера «Игр шпионов» прошла на фестивале независимого кино «Сандэнс» в январе 2020 года. В российский прокат лента выйдет 18 марта.

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