Мария Миронова представила в Москве фильм с Камбербэтчем

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В кинотеатре «Москва» прошла премьера шпионского триллера Доминика Кука «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Остросюжетную картину российским зрителям представила Мария Миронова, исполнившая роль супруги одного из главных героев.

Сюжет ленты основан на реальной истории британского бизнесмена Гревилла Винна, который помог ЦРУ внедриться в ядерную программу Советского Союза во время Холодной войны. Британец и его источник, полковник ГРУ и шпион Олег Пеньковский, чьим позывным было слово «Айронбарк», предоставили руководству США данные о реальном военном потенциале СССР накануне Карибского кризиса 1962 года.

Камбербэтч не только сыграл главную роль в триллере, но и выступил в ней продюсером. Актеру пришлось экстремально похудеть ради некоторых сцен. В фильме также снялись Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Мераб Нинидзе («МакМафия») и Энгус Райт («Ведьмы»).