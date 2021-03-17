Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля

Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля в 2021 году, став первым темнокожим президентом за историю существования мероприятия. Об этом объявили организаторы смотра на официальном сайте.
74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Ранее он был запланирован на май. В отборе фильмов смогут участвовать картины, которые вошли в программу прошлого смотра, но были отложены на 2021-й.
В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, его президентом также должен был стать Спайк Ли.
Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и до 2020-го не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств.
Спайк Ли известен как режиссер фильмов «Не пойман — не вор», «25-й час», «Черный клановец», «Олдбой» и «Малкольм Икс», сериала «Ей это нужно позарез».