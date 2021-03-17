Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля

Спайк Ли | Источник: Legion-Media.ru

Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля в 2021 году, став первым темнокожим президентом за историю существования мероприятия. Об этом объявили организаторы смотра на официальном сайте.

Как отмечается в заявлении, преданность Ли кино и его энергия «помогут подготовить этот большой фестиваль, который ждет весь мир». Имена остальных членов жюри будут объявлены в начале июня.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Ранее он был запланирован на май. В отборе фильмов смогут участвовать картины, которые вошли в программу прошлого смотра, но были отложены на 2021-й.

В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, его президентом также должен был стать Спайк Ли.