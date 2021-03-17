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17 марта 2021, Lenta.Ruновость

Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля

Престижный киносмотр пройдет во Франции с 6 по 17 июля
Спайк Ли | Источник: Legion-Media.ru

Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля в 2021 году, став первым темнокожим президентом за историю существования мероприятия. Об этом объявили организаторы смотра на официальном сайте.

Как отмечается в заявлении, преданность Ли кино и его энергия «помогут подготовить этот большой фестиваль, который ждет весь мир». Имена остальных членов жюри будут объявлены в начале июня.
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74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Ранее он был запланирован на май. В отборе фильмов смогут участвовать картины, которые вошли в программу прошлого смотра, но были отложены на 2021-й.

В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, его президентом также должен был стать Спайк Ли.

Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и до 2020-го не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств.

Спайк Ли известен как режиссер фильмов «Не пойман — не вор», «25-й час», «Черный клановец», «Олдбой» и «Малкольм Икс», сериала «Ей это нужно позарез».

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