Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
17 марта 2021, Lenta.Ruновость

Живший в Канаде с 2012 года Серебряков вернулся в Россию

Ранее актер сообщал, что у него нет канадского гражданства, хотя он проживает в этой стране
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, сообщает телеграм-канал Super. Артиста увидели в Москве на премьере триллера Ильи Найшуллера «Никто», в котором он исполнил одну из ролей. Как отмечает телеграм-канал, Серебряков уточнил, что сейчас живет в России. Актер отметил:

Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить.
Алексей Серебряков
Новость
Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма

Артист не стал уточнять, по какой именно причине захотел покинуть Канаду, где жил с 2012 года. Он добавил, что нелепо сравнивать, в какой стране лучше жить.

Ранее Серебряков рассказал, что у него нет канадского гражданства, хотя он проживает в этой стране. Он отметил, что был и остается русским актером, однако решил переехать в Канаду, так как там дешевле. Кроме того, он хотел, чтобы дети «расширили горизонты». Серебряков добавил, что его сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто, а старший уже поступил в университет. Актер также заявил, что его не беспокоят упреки, связанные с тем, что он критикует Россию.

Напомним, в 2018 году в сети появилось интервью Серебрякова, который назвал национальной идеей России «силу, наглость и хамство». На его слова резко отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, который назвал высказывание актера «подловатым» и предложил ему не работать в России.

Серебряков снимался в таких фильмах, как «Девятая рота», «Груз 200», «Пирамммида», «Левиафан», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Ван Гоги», «Иваново счастье», «Скажи ей».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алексей Серебряков
Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма
Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
Сериал с Шукшиной и Серебряковым наградили премией «Эмми»
Розанова, Снигирь, Джанабаева на премьере «Одессы» Тодоровского
Петров, Стекловы, Лядова с Вдовиченковым на премьере в Москве
Безрукова, Голубкина и дочка Ауг на премьере черной комедии
Лучшей российской актрисой признана 9-летняя Марта Козлова
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов»
Собчак, Виторган, Снигирь на премьере фильма «Юморист»
Серебряков рассказал, почему отказался от съемок в фильме «Кома»
Новые трейлеры
Преступление
Трейлер
Кролик Питер 2
Дублированный трейлер №2
Отец
Дублированный трейлер
Поколение Вояджер
Дублированный трейлер
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Лига справедливости Зака Снайдера
Трейлер №2 (англ.)
Дублинские дебоширы
Трейлер (англ.)
Содержанки
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Ученые обнаружили неожиданный эффект фоновой музыки Фоновая музыка, вопреки распространенному мнению, не улучшает, а ухудшает творческие способности человека
Популярные темы на «Детях»
Почему мужчины так поступают? Что ими движет? 323
Ну, вот и он... Выпускной... 164
Мистика и мифология в фильмах и сериалах.. 115
Кто с чем согласен? 109
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь