Живший в Канаде с 2012 года Серебряков вернулся в Россию

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Актер Алексей Серебряков вернулся в Россию из Канады, сообщает телеграм-канал Super. Артиста увидели в Москве на премьере триллера Ильи Найшуллера «Никто», в котором он исполнил одну из ролей. Как отмечает телеграм-канал, Серебряков уточнил, что сейчас живет в России. Актер отметил:

Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить. Алексей Серебряков

Артист не стал уточнять, по какой именно причине захотел покинуть Канаду, где жил с 2012 года. Он добавил, что нелепо сравнивать, в какой стране лучше жить.

Ранее Серебряков рассказал, что у него нет канадского гражданства, хотя он проживает в этой стране. Он отметил, что был и остается русским актером, однако решил переехать в Канаду, так как там дешевле. Кроме того, он хотел, чтобы дети «расширили горизонты». Серебряков добавил, что его сыновья учатся в хорошей частной школе в Торонто, а старший уже поступил в университет. Актер также заявил, что его не беспокоят упреки, связанные с тем, что он критикует Россию.