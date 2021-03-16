Максим Матвеев показал себя на съемках второго сезона «Триггера»

Максим Матвеев опубликовал в инстаграме фотографии, сделанные на съемочной площадке новых эпизодов сериала «Триггер». На них актер предстал в образе своего героя — психолога с нестандартным подходом к лечению пациентов. На одном из снимков у Матвеева разбита губа (вероятно, это грим).
В подписи к фото актер рассказал, что съемки новых серий «Триггера» сейчас в процессе, а также пообещал зрителям увлекательное продолжение истории:
Нам еще снимать достаточно материала... Могу сказать, что нас всех ждет много интересных, неожиданных поворотов сюжета и перипетий, связанных как с личной жизнью Артема, так и с его пациентами. Будет много новых персонажей.
Режиссером новых эпизодов выступает Игорь Твердохлебов, заменивший в кресле постановщика Дмитрия Тюрина («Магомаев»). Продюсерами остаются Александра Ремизова («Шерлок в России»), Александр Цекало и другие.
Во втором сезоне, помимо Матвеева, снимутся Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Роман Маякин, Андрей Мерзликин, Макар Запорожский, Сабина Ахмедова, Ангелина Стречина, Екатерина Варнава, Светлана Устинова и другие актеры.
Сериал рассказывает о психологе (Матвеев), практикующем метод «шоковой терапии»: он провоцирует пациентов, выталкивает их из зоны комфорта. Первый сезон шоу вышел на «Первом канале» в начале 2020 года. В декабре стало известно о подготовке к съемкам второго сезона проекта. Дата выхода новых эпизодов «Триггера» на экраны пока неизвестна.