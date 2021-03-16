Медынич, Ткаченко, Калюжный представили сериал о вампирах

В московском «Башмет центре» прошла премьера сериала Антона Маслова «Вампиры средней полосы», в ходе которой зрителям показали первый эпизод восьмисерийной комедии. Сериал публике представили режиссер, продюсер и сценарист Алексей Акимов, генпродюсеры Эдуард Илоян и Виталий Шляппо (сооснователи видеосервиса Start, для которого создавалось шоу), а также снявшиеся в нем актеры — Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Лысенков, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов, Глеб Калюжный.
Премьеру посетили актеры Сабина Ахмедова, Сергей Гилев, Александр Соколовский, Джемал Тетруашвили, Светлана Степанковская, Гладстон Махиб, дочь Бориса Немцова Дина Немцова и многие другие.
Представляя сериал, Юрий Стоянов, заменивший в главной роли — лидера смоленских вампиров — осужденного за ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова, отметил:
Для меня это даже не кино про вампиров. Мы верим в хороших и плохих людей, добрых и сволочей. Председатель горисполкома здесь в гораздо большей степени вампир, чем я. Вампиры — это краска, повод сказать что-то очень важное смешными и трогательными средствами.
Комедия «Вампиры средней полосы» расскажет о современных российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске. Они не трогают людей и соблюдают законы, исполнение которых контролируют «хранители». Но однажды их мирное существование оказывается под угрозой. В сериале, помимо представивших его актеров, задействованы Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова и Михаил Гаврилов.
Премьера «Вампиров средней полосы» на видеосервисе Start состоится 18 марта.