Медынич, Ткаченко, Калюжный представили сериал о вампирах

Для меня это даже не кино про вампиров. Мы верим в хороших и плохих людей, добрых и сволочей. Председатель горисполкома здесь в гораздо большей степени вампир, чем я. Вампиры — это краска, повод сказать что-то очень важное смешными и трогательными средствами.